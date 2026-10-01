Etihad Airways analiza acciones legales tras fallo contra Manchester City

Etihad Airways sobre el caso Manchester City. Foto: AFP

Etihad Airways, el principal patrocinador del equipo de futbol Manchester City, analiza la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la Premier League, según informó la agencia de noticias AFP, debido al impacto que ha causado el fallo contra los “citizens” sobre graves infracciones financieras.

Durante la semana fue que se informó que el club fue declarado culpable de 114 infracciones a las reglas financieras de la Premier League.

Fue una comisión independiente la que llegó a la conclusión de que el club habría organizado contratos “ficticios” con diferentes socios comerciales con la finalidad de aumentar artificialmente sus ingresos y poder reducir los costos, esto entre los años 2009 y 2018.

Señalar que durante este periodo el equipo consiguió ganar tres títulos de la Premier League, además de una FA Cup y tres Copas de la Liga.

Etihad Airways rechaza participación en irregularidades

Después de que se diera a conocer la resolución, Etihad Airways rechazó los señalamientos en donde se les relaciona con dichas irregularidades que fueron encontradas.

“Etihad rechaza categóricamente cualquier conclusión, hallazgo o insinuación que sugiera que la aerolínea haya estado implicada en acuerdos comerciales irregulares”, declaró un portavoz de la compañía a través de un comunicado.

La aerolínea aún mantiene una relación comercial de importancia con el equipo Manchester City, al ser el patrocinador principal, así como contar con los derechos de nombre de su estadio.

“La comunicación pública de la Premier League sobre las conclusiones de la Comisión, tras un período de filtraciones y publicaciones selectivas, ha generado además implicaciones perjudiciales para Etihad, a pesar de que la aerolínea no figura mencionada en la versión censurada de las conclusiones publicadas”, señaló el portavoz.

Etihad podría tomar acciones legales

Ante los hechos y las posibles afectaciones, Etihad Airways anunció que se encuentra analizando las alternativas legales para proteger sus intereses.

“Etihad solicitará asesoramiento jurídico especializado sobre las opciones y recursos disponibles para proteger sus intereses”, aseguraron.

De momento, no se brindó mayor información sobre qué tipo de acciones legales podría emprender la aerolínea.

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