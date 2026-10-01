Renata Zarazúa vs Aryna Sabalenka: fecha, horario y dónde ver el China Open

Renata Zarazúa vs Aryna Sabalenka en vivo. Foto: AFP

Renata Zarazúa tendrá este viernes una de las pruebas más complicadas de su carrera ya que se enfrentará a Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, en la segunda ronda del China Open de Beijing.

Renata ya demostró que puede competir contra las mejores del circuito, en el US Open 2025 consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a Madison Keys, entonces número 6 del mundo, en tres sets.

¡Victoria Mexicana 💪!



Renata Zarazúa 🇲🇽 vence a Anna Bondar 🇭🇺 en el WTA 1000 🎾 de Pekín 🇨🇳, justo en el día de su cumpleaños 🎂



3° victoria en un torneo 1000 para Renata y en 2° Ronda va contra Sabalenka 🇧🇾🔥 pic.twitter.com/MBQCx93Bh2 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) September 30, 2026

Ahora tendrá enfrente a una jugadora que conoce bien lo que significa ganar Grand Slams, Sabalenka suma cuatro títulos de esta categoría y ha sido número 1 del ranking de la WTA.

¿Cuándo juegan Renata Zarazúa vs Aryna Sabalenka?

El partido entre Renata Zarazúa y Aryna Sabalenka está programado para este viernes 2 de octubre a las 5:00 de la mañana, tiempo del Centro de México.

¿Dónde ver a Renata Zarazúa vs Aryna Sabalenka?

El China Open forma parte del calendario de torneos que pueden seguirse a través de ESPN y Disney+. Para México, la transmisión en streaming está contemplada por Disney+ Premium.

¿Cómo llegan Renata Zarazúa y Aryna Sabalenka?

Renata Zarazúa llega a la segunda ronda después de derrotar a la húngara Anna Bondár por 7-6(4) y 6-3.

La mexicana tuvo que responder a varios momentos complicados y terminó cerrando el partido en sets corridos. La WTA destacó además que Zarazúa salvó tres puntos para set durante el encuentro.

Este triunfo también le permitió dejar atrás una racha negativa y avanzar en uno de los torneos más importantes del calendario.

Sabalenka, por su parte, llega a Beijing como la segunda cabeza de serie y número 2 del mundo. La bielorrusa ha pasado buena parte de los últimos años instalada en la parte más alta del ranking y cuenta con cuatro títulos de Grand Slam.

El China Open, sin embargo, tiene una cuenta pendiente para Sabalenka, pues nunca ha conseguido superar los cuartos de final del torneo.

Renata Zarazúa vs Aryna Sabalenka: ¿cómo quedó el único antecedente?

Será esta la segunda vez que Zarazúa y Sabalenka se enfrenten.

El único antecedente ocurrió en Brisbane, Australia, el 31 de diciembre de 2024, en la segunda ronda del torneo que abrió la temporada 2025. Sabalenka se impuso por 6-4 y 6-0.

La WTA registra aquel encuentro con una duración de una hora y cuatro minutos.

Aquella ocasión tuvo un primer set competido, pero Sabalenka tomó el control por completo en la segunda manga.

Ahora, casi dos años después, Zarazúa tendrá una nueva oportunidad frente a una de las principales figuras del tenis mundial.

Renata ya sabe lo que es vencer a una Top 10

Aunque el antecedente favorece claramente a Sabalenka, Renata tiene un argumento importante para afrontar este partido, ya derrotó a una jugadora Top 10.

En el US Open 2025, la mexicana venció a Madison Keys, entonces número 6 del mundo, por 6-7(10), 7-6(3) y 7-5. Fue la primera victoria de Zarazúa ante una jugadora ubicada entre las 10 mejores del ranking WTA.

Además, aquella remontada tuvo un ingrediente especial, Renata llegó a estar abajo por un set y 3-0 antes de darle la vuelta al partido.

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