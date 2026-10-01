Messi compra oficialmente al Eldense, de la Segunda División española

Messi Eldense. Foto: AFP

Lionel Messi sumó un nuevo proyecto al futbol español al ser anunciado oficialmente como nuevo propietario del CD Eldense, equipo que actualmente disputa la Segunda División de España, en una operación que es su segunda adquisición de un club en el país.

El Eldense confirmó este jueves 1 de octubre la llegada de Messi a través de un comunicado en el que señaló que comienza una nueva etapa para la institución, fundada en 1921.

El club explicó que el proyecto tiene una visión de largo plazo y busca impulsar su desarrollo deportivo, institucional y social.

Sin embargo, aunque la operación ya fue anunciada por el Eldense, la transacción todavía está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con la normativa española.

Reuters también reportó que Messi adquirió las acciones que estaban en manos del grupo de inversión colombiano que controlaba al club.

¿En qué posición está el Eldense?

La llegada de Messi ocurre en un momento complicado para el equipo, después de siete jornadas de la temporada 2026-2027, el Eldense suma cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, con cuatro goles a favor y nueve en contra.

El conjunto azulgrana se encuentra en el puesto 19 de la clasificación de LaLiga Hypermotion, la Segunda División española, posición que lo coloca en zona de descenso a Primera Federación.

En sus primeros siete partidos de la campaña, el Eldense empató ante Cádiz y Mallorca, perdió frente a Almería, Leganés y Eibar, consiguió su único triunfo contra el Sporting de Gijón y posteriormente cayó 1-0 ante el Burgos en la séptima jornada.

El objetivo inmediato del club será mejorar su situación deportiva para mantenerse en el futbol profesional español.

Messi ya había comprado otro club en España

La adquisición del Eldense no es el primer movimiento de Messi como propietario de un equipo español.

En abril de 2026, el argentino compró la UE Cornellà, institución catalana fundada en 1951 que compite en la Tercera Federación, el quinto nivel del futbol español.

El propio club anunció entonces que la llegada de Messi estaba relacionada con un proyecto de crecimiento deportivo e institucional y con el desarrollo del talento local.

Con el Eldense, Messi da ahora un paso hacia el futbol profesional español como propietario. A diferencia del Cornellà, que compite en una categoría inferior, el equipo de Elda forma parte de LaLiga Hypermotion.

También es copropietario de un equipo de esports

La relación de Messi con la propiedad deportiva tampoco se limita al futbol, en noviembre de 2023, el argentino se convirtió en copropietario de KRÜ Esports, organización fundada por Sergio “Kun” Agüero.

El anuncio fue realizado por el propio exfutbolista argentino, quien explicó que dejó de ser el único propietario para compartir esa posición con Messi.

KRÜ participa en distintas disciplinas de esports, entre ellas Valorant y Rocket League. Además, el proyecto cuenta con una división de pádel, KRÜ Padel by Taktika, que también ha sido identificada como parte de la estructura deportiva vinculada a Agüero y Messi.

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