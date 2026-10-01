Senado aprueba Ley de Bienestar Animal; ¿qué establece para mascotas?

| 17:42 | César García | Uno TV

El Senado aprobó una nueva ley que establece medidas para garantizar el bienestar, cuidado y protección de los animales en México.
Ley de Bienestar Animal
Ley de Bienestar Animal es aprobada en el Senado. Foto: Pexels

El Senado, a través de su sitio web, dio a conocer que se aprobó, en lo general y en lo particular, el decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Asimismo, también se reforman diversas disposiciones de las leyes federales de Sanidad Animal y de Cine y el Audiovisual, así como de las leyes generales de Vida Silvestre, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Protección Civil.

La nueva ley regula el trato de los animales conforme a su naturaleza, características y vínculo con las personas, además de establecer diferentes medidas para garantizar su bienestar.

En cuanto a las especies de compañía, se establece la tutela responsable y condiciones adecuadas de vida, mientras que, en materia deportiva y de espectáculos, dispone planes para su manejo y supervisión veterinaria.

Asimismo, sobre su exhibición en zoológicos, acuarios y granjas didácticas, se exige que existan instalaciones adecuadas, medicina preventiva, enriquecimiento ambiental y protocolos de emergencia.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, destacó que dicha legislación es resultado de un trabajo con el que se busca crear una estrategia nacional en materia de protección y bienestar animal.

Además, mencionó que se busca crear un Registro Nacional de Animales de Compañía, pues, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, 69% de los hogares del país convivía con una mascota, lo que representa alrededor de 80 millones de animales.

La legislación también advierte sobre el maltrato animal en México y señala que el país ocupa el primer lugar en América Latina y el tercero a nivel mundial.

Con esta nueva ley se busca establecer medidas para el cuidado y protección de los animales, así como definir las condiciones necesarias para garantizar su bienestar en diferentes ámbitos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Comando, el chihuahua que sorprende como recluta de la Guardia Nacional

Mascotas

Comando, el chihuahua que sorprende como recluta de la Guardia Nacional

Los perros no son los únicos que transmiten la rabia: ¿qué animales pueden contagiarte?

Mascotas

Los perros no son los únicos que transmiten la rabia: ¿qué animales pueden contagiarte?

¿Por qué las patitas de tu perro huelen a frituras de queso? La UNAM lo explica

Mascotas

¿Por qué las patitas de tu perro huelen a frituras de queso? La UNAM lo explica

Mascotas