Senado aprueba Ley de Bienestar Animal; ¿qué establece para mascotas?

Ley de Bienestar Animal es aprobada en el Senado. Foto: Pexels

El Senado, a través de su sitio web, dio a conocer que se aprobó, en lo general y en lo particular, el decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Asimismo, también se reforman diversas disposiciones de las leyes federales de Sanidad Animal y de Cine y el Audiovisual, así como de las leyes generales de Vida Silvestre, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Protección Civil.

La nueva ley regula el trato de los animales conforme a su naturaleza, características y vínculo con las personas, además de establecer diferentes medidas para garantizar su bienestar.

En cuanto a las especies de compañía, se establece la tutela responsable y condiciones adecuadas de vida, mientras que, en materia deportiva y de espectáculos, dispone planes para su manejo y supervisión veterinaria.

Asimismo, sobre su exhibición en zoológicos, acuarios y granjas didácticas, se exige que existan instalaciones adecuadas, medicina preventiva, enriquecimiento ambiental y protocolos de emergencia.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, destacó que dicha legislación es resultado de un trabajo con el que se busca crear una estrategia nacional en materia de protección y bienestar animal.

Además, mencionó que se busca crear un Registro Nacional de Animales de Compañía, pues, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, 69% de los hogares del país convivía con una mascota, lo que representa alrededor de 80 millones de animales.

La legislación también advierte sobre el maltrato animal en México y señala que el país ocupa el primer lugar en América Latina y el tercero a nivel mundial.

Con esta nueva ley se busca establecer medidas para el cuidado y protección de los animales, así como definir las condiciones necesarias para garantizar su bienestar en diferentes ámbitos.

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