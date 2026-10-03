Sube tono de marcha del 2 de octubre: saqueos, pintas y enfrentamientos
La marcha del 2 de octubre en CDMX registró saqueos, pintas, destrozos y enfrentamientos durante el recorrido de los contingentes hacia el Zócalo
Saqueos, enfrentamientos y destrozos marcaron parte de la jornada de movilizaciones por el 58 aniversario de los hechos de Tlatelolco de 1968, durante el recorrido de algunos contingentes en distintos puntos de la Ciudad de México.
La manifestación reunió a estudiantes, colectivos y organizaciones sociales, quienes salieron a las calles para alzar la voz y exigir justicia por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Mientras se desarrollaba la movilización, UnoTV también registró múltiples incidentes que marcaron la marcha.
Destrozos y enfrentamiento en las inmediaciones de Tlatelolco
Previo al inicio de la marcha se registraron destrozos en un inmueble cercano a la avenida Ricardo Flores Magón. Poco después, en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, se registró un conato de enfrentamiento entre policías capitalinos y manifestantes, luego de que presuntamente se vandalizaran instalaciones de la estación.
Algunos manifestantes acusaron a los elementos de seguridad de agredir directamente a personas que no estaban involucradas en los hechos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no hubo personas detenidas por este incidente, aunque fueron decomisados objetos que podían ser utilizados para agredir.
Rompen vidrios y realizan pintas durante el avance
En el cruce de Eje Central y Ricardo Flores Magón, se registraron vidrios y ventanas rotas, además de pintas en bardas metálicas, mientras avanzaba la movilización.
UnoTV documentó que un grupo de encapuchados utilizó mazos y barretas para romper cortinas de acero y barricadas colocadas frente a distintos establecimientos. De acuerdo con lo observado durante el recorrido, al menos una decena de negocios, entre tiendas de autoservicio y farmacias, resultaron afectados.
Encapuchados saquean comercios durante la marcha
Durante el avance hacia el Centro Histórico, integrantes del llamado Bloque Negro ingresaron a distintos comercios y sustrajeron mercancía. Entre los productos que se observaron había botellas de agua, bebidas alcohólicas, cigarros, medicamentos y otros artículos.
Tras salir de los establecimientos, los encapuchados volvieron a incorporarse al contingente. En otro de los hechos registrados, un sujeto fue captado cuando sacaba varias bolsas con mercancía de una farmacia que había sido saqueada.
Mientras ocurrían estos hechos, algunas personas que documentaban la movilización fueron confrontadas por mujeres que acompañaban a los encapuchados. “No se puede grabar”, se escucha decir a una de ellas mientras intenta impedir que se registraran imágenes de los saqueos.
Atienden a personas heridas durante la movilización
En distintos momentos de la marcha, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a personas que resultaron heridas.
Uno de los casos correspondió a una persona con una herida en la cabeza. Hasta el momento, no se ha informado cómo ocurrió la lesión ni se ha dado a conocer su estado de salud.
También se observó a paramédicos atender a otros jóvenes durante los incidentes registrados a lo largo del recorrido.
Queman objetos y realizan pintas rumbo al Zócalo
Mientras el contingente avanzaba hacia el Zócalo capitalino, un grupo de encapuchados ingresó a un túnel mientras lanzaba consignas. A su paso realizó pintas en paredes y prendió fuego a distintos objetos.
La movilización continuó por calles del Centro Histórico, mientras elementos de seguridad permanecían desplegados en distintos puntos de la ruta.
Lanzan petardos al llegar al Zócalo
A la llegada de la marcha al Zócalo capitalino, se registró el lanzamiento de petardos hacia edificios ubicados alrededor de la Plaza de la Constitución, entre ellos Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Las detonaciones ocurrieron mientras se desarrollaba el mitin, con presencia de manifestantes y elementos de seguridad en la zona.
En medio del ruido de los petardos, los asistentes realizaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la represión de 1968.
Durante el mitin, Félix Hernández Gamundi, presidente del Comité 68, llamó a los asistentes a mantener la calma y no caer en provocaciones. Hasta ese momento, no se había confirmado el origen de todas las detonaciones registradas en la zona.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.