Sube tono de marcha del 2 de octubre: saqueos, pintas y enfrentamientos

Incidentes se registraron en marcha del 2 de octubre. Foto: Ricardo Rivera

Saqueos, enfrentamientos y destrozos marcaron parte de la jornada de movilizaciones por el 58 aniversario de los hechos de Tlatelolco de 1968, durante el recorrido de algunos contingentes en distintos puntos de la Ciudad de México.

La manifestación reunió a estudiantes, colectivos y organizaciones sociales, quienes salieron a las calles para alzar la voz y exigir justicia por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Mientras se desarrollaba la movilización, UnoTV también registró múltiples incidentes que marcaron la marcha.

Destrozos y enfrentamiento en las inmediaciones de Tlatelolco

Previo al inicio de la marcha se registraron destrozos en un inmueble cercano a la avenida Ricardo Flores Magón. Poco después, en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, se registró un conato de enfrentamiento entre policías capitalinos y manifestantes, luego de que presuntamente se vandalizaran instalaciones de la estación.

Se registran los primeros destrozos en las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas durante la previa a la marcha del 2 de octubre a 58 años de la m4tanz4 de estudiantes en Tlatelolco. #2deoctubre #marcha #estudiantes #portalunotv pic.twitter.com/uc5wWYOBLy — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

Algunos manifestantes acusaron a los elementos de seguridad de agredir directamente a personas que no estaban involucradas en los hechos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no hubo personas detenidas por este incidente, aunque fueron decomisados objetos que podían ser utilizados para agredir.

La #SSC informa:



Un grupo de personas embozadas realizó el rompimiento de vidrios y el lanzamiento de cuetones al interior de la estación #Tlatelolco, de la #Línea3 del @MetroCDMX , sin que se registren personas lesionadas.



Derivado de ello, se llevaron revisiones para retirar… pic.twitter.com/08OjATzMFa — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 3, 2026

Rompen vidrios y realizan pintas durante el avance

En el cruce de Eje Central y Ricardo Flores Magón, se registraron vidrios y ventanas rotas, además de pintas en bardas metálicas, mientras avanzaba la movilización.

UnoTV documentó que un grupo de encapuchados utilizó mazos y barretas para romper cortinas de acero y barricadas colocadas frente a distintos establecimientos. De acuerdo con lo observado durante el recorrido, al menos una decena de negocios, entre tiendas de autoservicio y farmacias, resultaron afectados.

En el cruce de Eje Central y Ricardo Flores Magón se registran vidrios y ventanas destruidas, además de pintas en las bardas metálicas, durante el avance de la marcha por el 2 de octubre en la Ciudad de México.



La movilización continúa por calles de la capital mientras se… pic.twitter.com/Od219GlW75 — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

Encapuchados saquean comercios durante la marcha

Durante el avance hacia el Centro Histórico, integrantes del llamado Bloque Negro ingresaron a distintos comercios y sustrajeron mercancía. Entre los productos que se observaron había botellas de agua, bebidas alcohólicas, cigarros, medicamentos y otros artículos.

🚨 Integrantes del bloque negro derriban valla durante marcha del 2 de octubre



Durante la movilización por el 2 de octubre en la CDMX, integrantes del llamado bloque negro lograron derribar una valla y avanzar hasta la zona donde se encontraban trabajadores del Gobierno de la… pic.twitter.com/kQrZPpopDa — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

Tras salir de los establecimientos, los encapuchados volvieron a incorporarse al contingente. En otro de los hechos registrados, un sujeto fue captado cuando sacaba varias bolsas con mercancía de una farmacia que había sido saqueada.

🚨 Encapuchado sustrae mercancía de una farmacia durante marcha del 2 de octubre



Un sujeto encapuchado fue captado sacando varias bolsas con mercancía de una farmacia que había sido saqueada durante la movilización del 2 de octubre en la CDMX.



Por las imágenes, el contenido de… pic.twitter.com/Ysd8tT8g6T — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

Mientras ocurrían estos hechos, algunas personas que documentaban la movilización fueron confrontadas por mujeres que acompañaban a los encapuchados. “No se puede grabar”, se escucha decir a una de ellas mientras intenta impedir que se registraran imágenes de los saqueos.

🚨 Marcha del 2 de octubre continúa su avance rumbo al Zócalo de la CDMX



Entre cristales rotos, pintas y saqueos a comercios, continúa la movilización por el 2 de octubre en calles de la Ciudad de México. El contingente avanza con dirección al Zócalo capitalino.



A lo largo del… pic.twitter.com/Uxrwd8NvkQ — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

Atienden a personas heridas durante la movilización

En distintos momentos de la marcha, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a personas que resultaron heridas.

Uno de los casos correspondió a una persona con una herida en la cabeza. Hasta el momento, no se ha informado cómo ocurrió la lesión ni se ha dado a conocer su estado de salud.

🚑⚠️ Atienden a persona con una herida en la cabeza durante marcha del 2 de octubre



Una persona resultó herida durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y fue atendida por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).



Los paramédicos brindaron… pic.twitter.com/uJvAc1JN28 — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

También se observó a paramédicos atender a otros jóvenes durante los incidentes registrados a lo largo del recorrido.

Queman objetos y realizan pintas rumbo al Zócalo

Mientras el contingente avanzaba hacia el Zócalo capitalino, un grupo de encapuchados ingresó a un túnel mientras lanzaba consignas. A su paso realizó pintas en paredes y prendió fuego a distintos objetos.

La movilización continuó por calles del Centro Histórico, mientras elementos de seguridad permanecían desplegados en distintos puntos de la ruta.

🔥⚠️ Grupo de anarquistas ingresa a túnel durante marcha del 2 de octubre.



Durante el avance de la marcha rumbo al Zócalo de la CDMX, un grupo de encapuchados ingresó a un túnel mientras gritaba consignas.



A su paso por la avenida, realizaron pintas en las paredes y prendieron… pic.twitter.com/GjRO2AND0c — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

Lanzan petardos al llegar al Zócalo

A la llegada de la marcha al Zócalo capitalino, se registró el lanzamiento de petardos hacia edificios ubicados alrededor de la Plaza de la Constitución, entre ellos Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La marcha por el 2 de octubre arribó al Zócalo capitalino, encapuchados lanzan petardos hacia Palacio Nacional y la Catedral.



🎥 Ricardo Rivera pic.twitter.com/nq79Udk1VB — Uno TV (@UnoNoticias) October 2, 2026

Las detonaciones ocurrieron mientras se desarrollaba el mitin, con presencia de manifestantes y elementos de seguridad en la zona.

En medio del ruido de los petardos, los asistentes realizaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la represión de 1968.

💥⚠️ Lanzan petardos durante la marcha del 2 de octubre en el Zócalo



Durante la movilización por el 2 de octubre en la Ciudad de México, se registró el lanzamiento de petardos contra el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en inmediaciones del Zócalo capitalino.



Las detonaciones… pic.twitter.com/XrfVhCbzzn — Uno TV (@UnoNoticias) October 3, 2026

Durante el mitin, Félix Hernández Gamundi, presidente del Comité 68, llamó a los asistentes a mantener la calma y no caer en provocaciones. Hasta ese momento, no se había confirmado el origen de todas las detonaciones registradas en la zona.

💥⚠️ Lanzan numerosos petardos frente a Palacio Nacional durante la marcha del 2 de octubre



Durante la movilización por el 2 de octubre en la CDMX, se registró el lanzamiento de numerosos petardos frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino.



Las detonaciones se escuchan… pic.twitter.com/Mfb2V7dHg9 — Uno TV (@UnoNoticias) October 3, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.