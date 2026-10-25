Evacúan zona de Newport tras incendio y fuga de amoníaco

Autoridades ordenan evacuar alrededor de procesadora de mariscos. Foto: Pexels

Un incendio de grandes dimensiones en una planta procesadora de mariscos de Newport, Oregón, provocó una emergencia por una posible fuga de amoníaco anhidro y una orden de evacuación obligatoria para las personas que se encuentran en un radio de 1.6 kilómetros alrededor de las instalaciones.

Las autoridades locales y la Oficina del Sheriff del Condado de Lincoln ordenaron a los habitantes de la zona salir de inmediato como medida preventiva, ante el riesgo asociado con la fuga química, el humo denso y la preocupación por una posible explosión del tanque de amoníaco.

El incendio fue reportado alrededor de las 8:20 de la mañana en la planta de procesamiento de Pacific Seafood, ubicada en el número 213 de SW Bay Boulevard. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles confirmados sobre personas lesionadas o la causa del siniestro.

Videos del momento han sido difundidos en redes sociales como en las cuentas de X de Centinela 35 y Miss Mary, donde se puede apreciar la fuga química que aparece como una nube densa de tierra, pero se trata de la sustancia química.

🇺🇸 | Evacuaciones en Newport, Oregon tras la explosión de un tanque de amoníaco en una planta de procesamiento de mariscos de Pacific Seafood. Se ordenó la evacuación de negocios y viviendas dentro de una milla. No se han reportado heridos hasta el momento. pic.twitter.com/nKqKV3Rjvc — Centinela 35 (@Centinela_35) October 25, 2026

¿Dónde ordenaron evacuar por la fuga de amoníaco en Oregón?

La orden emitida corresponde al Nivel 3, conocido como “Váyanse ahora”, el grado de alerta que indica que las personas deben abandonar inmediatamente el área afectada debido a un peligro inminente.

La evacuación abarca un radio de una milla alrededor de la planta procesadora lo que equivale a 1.6 kilómetros . Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de la zona de Bayfront y no acercarse a las instalaciones mientras los equipos de emergencia atienden el incendio y evalúan los riesgos.

NOW: Ammonia tank explodes in Newport, Oregon, area being evacuated pic.twitter.com/X6FP9zShTR — Miss Mary (@DivintyMary) October 25, 2026

La principal preocupación es la posible presencia de amoníaco anhidro, una sustancia utilizada en algunos sistemas industriales de refrigeración que puede representar un peligro grave si se libera al ambiente. La exposición puede irritar o dañar los ojos, la piel y las vías respiratorias, especialmente cuando se encuentra en concentraciones elevadas.

Por ello, las autoridades solicitaron respetar las indicaciones de evacuación y evitar cualquier intento de ingresar al perímetro restringido.

Habilitan refugio para evacuados

Como parte de la respuesta a la emergencia, se habilitó un centro de evacuación en la Escuela Primaria Sam Case, ubicada en el 459 de NE 12th Street, en Newport.

Las personas que deban abandonar sus viviendas pueden acudir a este punto para recibir apoyo, acompañadas de sus mascotas, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Se recomienda a quienes se encuentren dentro del área de evacuación salir sin demora y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia. También es importante no regresar a las viviendas o negocios hasta que las autoridades confirmen que es seguro hacerlo.

¿Qué se sabe del incendio en la planta de Pacific Seafood?

El incidente comenzó con un incendio estructural reportado a las 8:20 de la mañana en las instalaciones de Pacific Seafood, sobre SW Bay Boulevard. La emergencia derivó en una alerta por una posible fuga de amoníaco y el riesgo relacionado con el tanque que almacena esta sustancia.

La combinación de humo denso y una posible liberación de material químico llevó a las autoridades a establecer una zona de evacuación preventiva.

Mientras tanto, la indicación principal es mantenerse lejos de Bayfront, respetar el perímetro de seguridad y acudir al refugio habilitado si se requiere un lugar para resguardarse.

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