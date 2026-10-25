¡Cuidado! Condusef alerta por llamadas falsas del SAT sobre depósitos de $50 mil

Evita caer en fraudes. Foto: Shutterstock

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre una nueva modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes se hacen pasar por trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Mediante llamadas que advierten sobre supuestos depósitos irregulares de 50 mil pesos, los estafadores buscan generar miedo entre los contribuyentes y obtener información confidencial o dinero.

🚨📲 Si recibes una llamada y te amenazan con bloquear tu cuenta bancaria por tener 50 mil…



⚠️ ¡Cuelga, no caigas en el engaño!



📵 Evita compartir información y no sigas instrucciones.



✅ Verifica cualquier aviso directamente en los canales oficiales del SAT.#AltoAlFraude pic.twitter.com/m0rXZfQNrj — CONDUSEF (@CondusefMX) October 25, 2026

¿Cuál es el modus operandi de las llamadas falsas del SAT?

Las víctimas reciben llamadas en las que una grabación o una persona asegura que el SAT detectó movimientos bancarios sospechosos y amenaza con bloquear sus cuentas si no atienden el supuesto problema.

En algunos casos, se les pide presionar una tecla para comunicarse con un presunto ejecutivo fiscal. Esta persona continúa con el engaño para conseguir datos personales, claves bancarias o transferencias de dinero.

La estrategia consiste en presionar a las víctimas mediante amenazas y supuestas consecuencias fiscales para que actúen sin verificar si la información es verdadera.

Recomendaciones para evitar el fraude

Si recibes una llamada en la que te advierten sobre depósitos de 50 mil pesos o amenazan con bloquear tu cuenta bancaria, sigue estas recomendaciones:

Cuelga de inmediato si sospechas que se trata de una llamada fraudulenta.

No compartas información personal ni bancaria, contraseñas, NIP o códigos de verificación.

No presiones teclas ni sigas instrucciones de una grabación o de personas que se identifiquen como supuestos funcionarios.

No realices transferencias ni pagos para evitar un supuesto bloqueo de tus cuentas.

¿Un depósito de 50 mil pesos puede provocar el bloqueo de tu cuenta?

Recibir un depósito de 50 mil pesos no significa automáticamente que exista una irregularidad fiscal ni que las cuentas bancarias serán bloqueadas.

Las instituciones financieras reportan al SAT determinados depósitos en efectivo conforme a las disposiciones aplicables. Las autoridades pueden solicitar información o documentación cuando detectan inconsistencias fiscales.

Por ello, ante una llamada amenazante, lo más seguro es cortar la comunicación y consultar directamente con las autoridades. Si compartiste datos bancarios o realizaste un pago, contacta de inmediato a tu banco para proteger tus cuentas y reportar el posible fraude.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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