Américo Villarreal llama a empresas a prepararse ante nuevos proyectos de inversión en Tamaulipas

Foto: Gobierno de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a empresas, emprendedores y jóvenes a prepararse para aprovechar las oportunidades económicas que se prevén para Tamaulipas, ante el desarrollo de proyectos estratégicos en los sectores energético, carretero, logístico, habitacional y portuario.

Durante una emisión especial del programa Diálogos con Américo, transmitida desde la Feria Tamaulipas 2026, el mandatario señaló que las inversiones proyectadas para el corto y mediano plazo deberán traducirse en empleos, mejores ingresos y bienestar para las familias del estado.

Entre las iniciativas mencionó el desarrollo del Puerto del Norte, en Matamoros, así como proyectos relacionados con energía, carreteras y construcción de vivienda, que, dijo, generarán demanda de servicios, proveeduría, capacitación técnica y personal especializado.

“Tenemos que organizarnos con esa capacidad de emprender de los tamaulipecos”, expresó, al señalar que el crecimiento previsto requiere coordinación entre el gobierno, los sectores productivos y la sociedad.

Villarreal Anaya sostuvo que el reto consiste en preparar a las nuevas generaciones y fortalecer las capacidades empresariales para responder a las necesidades de los proyectos de inversión, con una visión de desarrollo que abarque las distintas regiones de Tamaulipas.

Mezcal tamaulipeco busca ampliar sus mercados

El gobernador también destacó la participación de productores y emprendedores en la Feria Tamaulipas 2026, donde los 43 municipios presentan su oferta gastronómica, cultural, turística y comercial.

Como ejemplo de las oportunidades para la economía local, mencionó la industria mezcalera, que cuenta con más de 40 marcas interesadas en consolidarse en el mercado nacional y explorar posibilidades de exportación.

Asimismo, el mandatario señaló que el reconocimiento de la denominación de origen del mezcal representó durante años una oportunidad que no se había aprovechado suficientemente y afirmó que actualmente se impulsa el desarrollo comercial de este sector.

Añadió que su administración trabaja para generar condiciones que permitan a otros productos tamaulipecos acceder al mercado de Estados Unidos, con el propósito de ampliar sus canales de comercialización e incrementar los ingresos de las familias productoras.

Llama a fortalecer la coordinación entre sociedad y gobierno

En la entrevista, Villarreal Anaya afirmó que la participación de los municipios, el gobierno estatal y la ciudadanía es necesaria para impulsar proyectos que respondan a las necesidades colectivas.

Indicó que, durante sus recorridos por la entidad, además de solicitudes individuales relacionadas con salud, seguridad, educación y empleo, recibe planteamientos sobre carreteras, caminos rurales, infraestructura escolar y sistemas de abastecimiento de agua.

Señaló que muchas de estas peticiones buscan beneficiar a comunidades enteras, como ocurre con la rehabilitación de caminos que conectan varios ejidos o con obras de infraestructura básica. Agregó que esta participación comunitaria puede contribuir a mejorar las condiciones de vida en las distintas regiones del estado.

Al referirse a los cuatro años transcurridos de su administración, afirmó que los dos años restantes representan una oportunidad para continuar con los proyectos y atender las demandas de la población.

Finalmente, invitó a las familias tamaulipecas y a visitantes de otras entidades a recorrer la Feria Tamaulipas 2026, conocer los espacios de los 43 municipios y acercarse a la riqueza cultural, gastronómica, histórica y turística de la entidad.

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