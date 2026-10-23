Ella es María Fernanda, supuesta influencer venezolana detenida con 1.1 mdp en CDMX

La supuesta influencer portaba más de un millón de pesos. Foto: AFP/Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), María Fernanda, señalada como influencer, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que no pudiera acreditar la procedencia legal de más de un millón de pesos (mdp) y miles de dólares en efectivo.

Supuesta influencer intentó escapar de policías en CDMX

La mujer circulaba en una camioneta Mercedes-Benz sin placas de circulación y con vidrios polarizados. Ante esta situación, los uniformados le marcaron el alto; sin embargo, la conductora ignoró la indicación e intentó escapar, lo que derivó en una breve persecución.

De acuerdo con un comunicado de la SSC, los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad sobre la avenida Constituyentes, en el cruce con la calle Ignacio Zaragoza. Los policías lograron interceptar la camioneta metros adelante y le cerraron el paso.

Al cuestionarla sobre su comportamiento, la conductora reconoció que transportaba una cantidad considerable de dinero en efectivo, pero no pudo acreditar su procedencia legal.

Cae en @AlcaldiaMHmx con más de un millón de pesos



Policías de la @SSC_CDMX marcaron el alto a un vehículo con vidrios polarizados en Av. Constituyentes, en la col. Lomas Altas, la conductora no siguió la indicación e intentó huir.



Tras una persecución lograron detenerla y al… pic.twitter.com/DIilTAvYEK — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 23, 2026

La mujer, de 32 años, dijo ser de nacionalidad extranjera. Tras su detención, fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con el dinero asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica.

¿Cuánto dinero llevaba la supuesta influencer?

La SSC informó que, durante el conteo realizado ante la autoridad competente, se contabilizaron un millón 154 mil 600 pesos mexicanos y 8 mil 700 dólares estadounidenses. Si se considera un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, los dólares equivaldrían a 156 mil 600 pesos. De esta manera, el monto total ascendería a un millón 311 mil 200 pesos.

La detención ocurrió en calles de la colonia Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico detuvieron a una mujer en calles de la colonia #LomasAltas, en la alcaldía @AlcaldiaMHmx, en posesión de más de un millón de pesos y alrededor de ocho mil dólares en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su… pic.twitter.com/XnfRtmJ2Jh — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 23, 2026

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez señaló que la joven es venezolana, empresaria y cuenta con una empresa en Huixquilucan, Estado de México.

EN IG / EN C4

María Fernanda Patti Márquez

32 años

Originaria de Venezuela 🇻🇪

Dice ser empresaria, dueña de una compañía en @HuixquiGob

-Así se luce en redes

-Así acabó detenida esta madrugada: agentes de @SSC_CDMX la hallaron en una Mercedes sin placas con 1.1 mdp y 8 mil Dlls… pic.twitter.com/KK3ZN2pqHf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 22, 2026

María Fernanda presumía lujos y viajes en redes sociales

María Fernanda cuenta con 28 mil 600 seguidores en Instagram y más de 37 mil en TikTok. En sus publicaciones muestra lujos, viajes y aspectos de su vida personal; sin embargo, en el contenido referido hay pocas menciones a una empresa en México.

En algunos de sus videos, la joven muestra su asistencia a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. En otra publicación aparece la frase: “Me contaron algo de ti. Yo: ¡créeles todo, soy peor!”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.