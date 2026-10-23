¿Cuánto cuesta moverse en el Edomex en 2026? Tarifas de Mexibús, Mexicable y trenes
La tarjeta Movimex cuesta 15 pesos y permite viajar y transbordar entre servicios; adultos mayores y personas con discapacidad tienen acceso gratuito.
Moverse por el Estado de México (Edomex) en transporte público tiene diferentes costos según el sistema, la distancia y los beneficios disponibles para cada usuario. La tarjeta Movimex, que permite pagar viajes y realizar transbordos entre servicios participantes, tiene un costo de 15 pesos.
¿Cuánto cuesta viajar en Mexibús en 2026?
El Mexibús tiene una tarifa general de 10 pesos por viaje, mientras que los estudiantes pagan 7 pesos.
Las cuatro líneas en operación conectan distintos puntos del Estado de México:
- Línea 1: Ciudad Azteca–Ojo de Agua/AIFA
- Línea 2: La Quebrada–Las Américas
- Línea 3: Chimalhuacán–Pantitlán
- Línea 4: UMB Tecámac–Indios Verdes
También se contempla el acceso gratuito para niñas y niños que midan menos de un metro, personas mayores de 60 años que presenten una tarjeta Inapam vigente y personas con discapacidad. Los transbordos entre servicios participantes de Movimex son gratuitos.
¿Cuál es la tarifa del Mexicable?
El Mexicable conecta zonas de difícil acceso en municipios mexiquenses mediante un sistema de teleféricos. Sus líneas son:
- Línea 1: Santa Clara–La Cañada
- Línea 2: Indios Verdes–Hank González
La información proporcionada señala las siguientes tarifas:
|Tipo de usuario
|Costo por viaje
|Tarifa general
|10 pesos
|Estudiantes
|7 pesos
|Beneficiarias de Mujeres con Bienestar
|9.50 pesos
El servicio también contempla gratuidad para personas mayores de 60 años con tarjeta Inapam vigente, niñas y niños menores de 5 años y personas con discapacidad, de acuerdo con los requisitos aplicables.
¿Cuánto cuesta viajar en el Trolebús de Chalco a Santa Martha?
La ruta del Trolebús Chalco–Santa Martha tiene una tarifa de entrada de 20 pesos. Sin embargo, para quienes realizan el recorrido entre Chalco y el CETRAM Santa Martha, el costo final queda en 13 pesos cuando se aplica la devolución de 7 pesos al salir de los torniquetes.
Esta conexión facilita los traslados entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México.
Tarifas del Tren Suburbano y el ramal al AIFA
El Tren Suburbano conecta Cuautitlán, en el Estado de México, con la estación Buenavista, en la Ciudad de México. A esta red se suma el ramal de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
De acuerdo con los costos proporcionados, las tarifas dependen del trayecto:
|Tipo de recorrido
|Tarifa
|Viaje mínimo
|11.50 pesos
|Recorridos intermedios
|26.50 pesos
|Buenavista–AIFA
|Hasta 110 pesos
¿Cuánto cuesta el Tren Interurbano El Insurgente?
El Tren Interurbano El Insurgente conecta Zinacantepec, Toluca y municipios del Estado de México con estaciones de la zona poniente de la Ciudad de México, hasta Observatorio.
La tarifa depende de las estaciones de origen y destino. Éstos son los costos señalados para 2026:
|Recorrido
|Costo
|Una estación
|15 pesos
|Dos o tres estaciones dentro del Edomex, entre Lerma y Zinacantepec
|20 pesos
|Santa Fe–Observatorio, o viceversa
|25 pesos
|Vasco de Quiroga o Santa Fe–Lerma, o viceversa
|60 pesos
|Observatorio–Lerma, o viceversa
|70 pesos
|Vasco de Quiroga–Metepec, o viceversa
|70 pesos
|Santa Fe–Metepec, o viceversa
|70 pesos
|Observatorio–Metepec, o viceversa
|80 pesos
|Vasco de Quiroga–Toluca Centro, o viceversa
|80 pesos
|Santa Fe–Toluca Centro, o viceversa
|80 pesos
|Observatorio–Toluca Centro, o viceversa
|90 pesos
|Vasco de Quiroga–Zinacantepec, o viceversa
|90 pesos
|Santa Fe–Zinacantepec, o viceversa
|90 pesos
|Recorrido completo Zinacantepec–Observatorio
|100 pesos
¿Qué debes tomar en cuenta antes de viajar?
El costo final del traslado en el Edomex depende del sistema de transporte que se utilice, la distancia y los descuentos disponibles.
Antes de salir, considera lo siguiente:
- Tarjeta Movimex: cuesta 15 pesos y permite pagar viajes y realizar transbordos en los servicios participantes.
- Descuentos: revisa las condiciones para estudiantes y beneficiarias de programas sociales.
- Gratuidad: consulta los requisitos para personas mayores, personas con discapacidad y menores de edad.
- Trenes: confirma la tarifa según las estaciones de origen y destino, pues los precios cambian de acuerdo con el recorrido.
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