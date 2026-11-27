Noticias de hoy 26 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Cierran puertos

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó el cierre de puertos marítimos en seis estados del país ante las condiciones adversas generadas por el evento de Norte.

Suman 140 salidas del INE

Un mes después de la salida de Guadalupe Taddei como consejera presidenta el INE, el Instituto suma 140 bajas de funcionarios relacionados con la sonorense.

Trump pide parar ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, detener toda agresión militar contra territorios de Europa. La petición busca facilitar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Llega primera tormenta invernal

La primera tormenta invernal de la temporada se formó sobre el occidente de México. Autoridades alertan por lluvias, de fuertes a torrenciales, un marcado descenso de las temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en regiones altas del país.

Mañana no hay clases

El viernes 27 de noviembre no habrá clases para estudiantes de educación básica, por lo que tendrán tres días de descanso, contando el fin de semana.

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