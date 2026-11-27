Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes sin clases: así serán los descansos de la SEP
Además de las vacaciones de fin de año, el calendario de la SEP contempla Semana Santa como otro periodo de descanso
Los días avanzan y los estudiantes de educación básica esperan con ansias las vacaciones de fin de año, que contemplan Navidad y Año Nuevo, anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las cuales les permitirán disfrutar del Día de Reyes, en 2027, fecha en la que son consentidos con sus regalos.
¿Cuándo comienzan las vacaciones de fin de año 2026 de la SEP?
De acuerdo con el Calendario Escolar de la SEP, el último día de clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria será el 18 de diciembre y las vacaciones de fin de año comenzarán desde el día 21 del mismo mes.
Los estudiantes regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero de 2027, debido a que el miércoles 6 de enero, Día de Reyes, hay “suspensión de labores docentes”.
¿Qué otros periodos sin clases marcó la SEP en su calendario escolar?
La SEP contempla el periodo de Semana Santa de 2027 como otro periodo vacacional, el cual iniciará del lunes 22 de marzo hasta el viernes 2 de abril; sin embargo, los alumnos volverán al salón de clases el lunes 5 de abril.
El calendario establece otras fechas en las que se suspenderán las clases o se realizarán actividades administrativas y académicas:
- 29 de enero: Consejo técnico escolar, sesión ordinaria
- 1 de febrero: suspensión de labores docentes
- Del 2 al 12 de febrero: Preinscripción a Preescolar y primeros grados de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2027-2028.
- 26 de febrero: consejo técnico escolar, sesión ordinaria
- 5 de marzo: registro de calificaciones
- 15 de marzo: suspensión de labores docentes
- 16 al 19 de marzo: registro y comunicación de los resultados de la evaluación
- 30 de abril: consejo técnico escolar, sesión ordinaria
- 5 de mayo: suspensión de labores docentes
- 28 de mayo: consejo técnico escolar, sesión ordinaria
- 25 de junio: consejo técnico escolar, sesión ordinaria
- 2 de julio: registro de calificaciones
- 9 de julio: último día oficial del ciclo escolar 2026-2027
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