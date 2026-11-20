La Ciudad de México (CDMX) fue escenario de dos hechos que parecen sacados de una película. Por un lado, un sujeto protagonizó un intento de robo a una sucursal bancaria; por otro, dos hombres se llevaron un muñeco de Chucky del restaurante El Búnker, en la colonia Nápoles.

Ambos casos fueron presentados en la sección “R11“, con el reportero Ricardo Rivera.

Dos sujetos roban Chucky en restaurante

En el restaurante El Búnker, ubicado en la colonia Nápoles, dos hombres con gorras se llevaron un muñeco del famoso personaje de terror Chucky. En las imágenes se observa cómo uno de los sujetos saca una bolsa de tela y cubre al muñeco para ocultarlo. Después, ambos salen del establecimiento con el muñeco.

Sin embargo, un mesero se percata de lo ocurrido y da la voz de alerta. Los presuntos responsables escapan a bordo de una motocicleta.

Falso trabajador de construcción intenta robar un banco

Un hombre se hizo pasar por trabajador de construcción para colocar unas mamparas en una sucursal bancaria.

El sujeto utilizó este montaje para preparar su ingreso al establecimiento. Posteriormente, entró por una de las salidas del banco con la intención de cometer el robo.

El movimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad. Tras lo ocurrido, la Policía detuvo al presunto responsable.

Así van las denuncias en 2026

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2026 se registraron:

72 denuncias a nivel nacional.

a nivel nacional. 5 denuncias en la Ciudad de México.

Es importante señalar que estas cifras corresponden a denuncias registradas y no necesariamente al total de intentos de robo ocurridos.

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