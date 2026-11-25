Migrantes en Tapachula comenzaron a trabajar. Foto: Lizeth Coello

La caravana migrante “Dios con nosotros” integrada aún por unos 700 extranjeros que se encuentra en Arriaga, Chiapas; comenzó a desintegrase.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha llegado en los últimos días por la madrugada para ofrecerles ayuda para regularizarse y se ha llevado de manera voluntaria a aproximadamente 100 extranjeros.

Por otro lado, los extranjeros de la caravana denominada “Dios con nosotros, Unión y Esperanza” que se quedaron en Tapachula, ya comenzaron a trabajar a través del programa de Empleo Temporal del gobierno de Chiapas.

¿Qué trabajos hacen los migrantes en Chiapas?

Este miércoles se dio el banderazo de salida para los migrantes que inician con las jornadas de limpieza en albergues y espacios públicos en ese municipio.

“Es una buena oportunidad de integrarnos a la sociedad y que así vean que la parte de que todos los migrantes no somos malos y así también nosotros poder conocer sobre el trabajo y el funcionamiento del pueblo de Tapachula”. Rosana Lingüeña, migrante

Quienes se quedaron en Tapachula trabajarán cinco horas diarias de lunes a viernes y ganarán mil 500 pesos semanales.

El resto de la caravana que no aceptó el trabajo continúa su camino por la costa de Chiapas, específicamente en el municipio de Huixtla.

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