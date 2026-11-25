Frente frío llega a México. Foto: Cuartoscuro

La primera tormenta invernal de la temporada está por llegar a México y, además de provocar un descenso importante de temperaturas, lluvias y posibles nevadas, representa un llamado para preparar los hogares y prevenir enfermedades respiratorias. Ante este escenario, también cobra importancia la temporada de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, para proteger a los grupos más vulnerables frente a posibles complicaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 26 de noviembre ingresará una vaguada polar por el noroeste y occidente de México, que dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada durante las primeras horas del viernes 27. El fenómeno provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias y posibles nevadas en distintas regiones del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a reforzar las medidas de prevención y autocuidado frente a las lluvias, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas.

Entre las entidades que podrían resultar más afectadas figuran Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y el Estado de México, donde se prevén lluvias intensas a torrenciales, así como posibles nevadas en zonas montañosas de los primeros tres estados mencionados, excepto Guerrero.

¿Cómo preparar tu casa para la primera tormenta invernal?

Uno de los principales riesgos durante la temporada de frío es utilizar métodos inadecuados para calentar las viviendas. Aunque los anafres y braseros pueden parecer una solución, encenderlos en espacios cerrados puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Este gas no tiene olor y puede ocasionar dolor de cabeza, mareos, vómito, pérdida del conocimiento e incluso la muerte.

Para evitar accidentes, se recomienda:

No utilizar anafres, braseros ni estufas para calentar habitaciones

Evitar dormir con calentadores encendidos

Mantener ventilados los espacios donde se utilicen aparatos de combustión

Revisar que los calentadores funcionen correctamente

Imagen creada con IA.

La CNPC recomienda asegurar láminas, lonas, toldos, macetas y otros objetos que puedan caer o desprenderse por los fuertes vientos. También es importante cerrar puertas y ventanas, alejarse de árboles, postes y estructuras inestables, y mantener libres de basura las coladeras y desagües.

Si vives en una zona susceptible a inundaciones o deslaves, identifica las rutas de evacuación y los refugios temporales. Durante las lluvias, evita cruzar calles, ríos, arroyos o corrientes de agua, incluso si parecen poco profundas.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗖𝗡𝗣𝗖 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗮𝘀, 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲𝘀 𝘆 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀. pic.twitter.com/gFzQXy0FbV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 25, 2026

Vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo: ¿por qué aplicártelas?

La prevención del frío también implica cuidar la salud. Durante la temporada invernal aumenta la circulación de virus y bacterias que pueden provocar enfermedades respiratorias, por lo que las autoridades sanitarias mantienen activa la campaña de vacunación 2026-2027.

La estrategia contempla vacunas gratuitas contra influenza, COVID-19 y neumococo, principalmente para niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones, personal de salud y mujeres embarazadas, según los criterios de cada vacuna.

También se contempla la inmunización contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Las dosis están disponibles en unidades de salud del sector público. Para conocer dónde vacunarte, puedes consultar el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079.

Durante estos meses fríos, protégete de enfermedades respiratorias. ❄



Acude con tu familia a tu unidad médica y pregunta al personal de salud por las vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y VSR para mujeres embarazadas, según corresponda. 🏥



Las vacunas son seguras y… pic.twitter.com/vkpjaLFlO6 — SALUD México (@SSalud_mx) November 24, 2026

Otras recomendaciones para evitar enfermedades durante el frío

Además de la vacunación, es importante evitar los cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

Entre las recomendaciones destacan:

Vestir por capas y cubrir cabeza, manos y pies al salir.

Consumir alimentos nutritivos y mantener una buena hidratación.

Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.

No automedicarse y acudir al médico ante síntomas o complicaciones.

La llegada de la primera tormenta invernal es una oportunidad para anticiparse a las bajas temperaturas y otros fenómenos asociados. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales, preparar la vivienda y tener al día las vacunas son medidas que pueden ayudar a proteger a toda la familia.

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