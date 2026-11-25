Las fluctuaciones en las acciones de NVIDIA y el comportamiento de los títulos de Anthropic reavivaron las dudas sobre el futuro económico de las empresas dedicadas a la inteligencia artificial. En su espacio de opinión, la periodista Pamela Cerdeira analizó estos movimientos y planteó si el sector atraviesa los primeros indicios de una burbuja financiera.

La discusión ocurre en un momento en el que las inversiones en esta tecnología continúan creciendo, especialmente en infraestructura y centros de datos. Sin embargo, el entusiasmo del mercado contrasta con una pregunta pendiente: ¿las compañías lograrán generar ganancias suficientes para justificar los recursos que están recibiendo?

¿Qué pasó con las acciones de NVIDIA?

Cerdeira recordó la reacción de los inversionistas ante los movimientos relacionados con el CEO de NVIDIA. Según explicó, después de que se anunciara su salida del puesto, las acciones de la compañía cayeron todavía más, aunque ya registraban una tendencia a la baja.

Para la periodista, este episodio también mostró el peso que pueden tener los intereses políticos y económicos en el sector tecnológico. En ese contexto, cuestionó la influencia de Donald Trump y de los empresarios tecnológicos, conocidos como tech bros.

Anthropic y las dudas sobre el negocio de la IA

Otro de los movimientos que abordó fue la salida a Bolsa de Anthropic, que superó el precio que inicialmente se esperaba para sus acciones. El entusiasmo de los inversionistas, sin embargo, no evitó que posteriormente también registraran una caída.

La periodista planteó que existe una contradicción entre las grandes cantidades de dinero que se destinan al desarrollo de la inteligencia artificial y la capacidad de las empresas para convertir esas inversiones en negocios rentables.

Mientras las compañías buscan ampliar su infraestructura y construir más centros de datos, todavía deben demostrar que pueden generar ingresos suficientes para sostener ese crecimiento.

¿Está por estallar una burbuja financiera?

La pregunta central del análisis es si las expectativas económicas alrededor de la inteligencia artificial están por encima de los resultados que realmente pueden ofrecer las empresas.

Cerdeira advirtió que los movimientos recientes podrían representar el comienzo de un ajuste en el mercado y resumió la incertidumbre con una pregunta: “si existe o no una burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UnoTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.