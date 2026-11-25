Caravana migrante llega a Monterrey y Coahuila. Foto: Magda Guardiola

Una caravana migrante integrada por aproximadamente 800 personas avanza por el norte de México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. La mayoría del contingente permanece en Monterrey, Nuevo León, mientras algunos grupos han comenzado a arribar a albergues de Coahuila.

El grupo busca llegar a la frontera

El grupo lleva meses desplazándose por el interior del país y busca llegar a la frontera estadounidense pese a las restricciones migratorias y las condiciones del camino.

Leonidas Cortés, ciudadano hondureño que se encuentra en tránsito por México, confirmó que alrededor de 800 personas integran la caravana y que actualmente permanecen en Monterrey.

“Ahí en Monterrey. No sé si van a pasar por acá, pero sí van a subir hasta arriba”, relató al ser cuestionado sobre el número de integrantes del contingente.

¿Por qué migrantes buscan llegar a Estados Unidos?

Entre los principales motivos de las personas que forman parte de esta movilización se encuentran la falta de oportunidades laborales y económicas en sus países de origen, así como la intención de enviar recursos a sus familiares, principalmente a los hijos que dejaron atrás.

El avance de la caravana ocurre mientras albergues humanitarios de la frontera de Coahuila registran un incremento en la llegada de personas migrantes.

Hace una semana, la Diócesis de Piedras Negras informó que el registro de personas en tránsito que acuden a refugios de esa región fronteriza había aumentado 100%. Actualmente, confirmó la llegada de integrantes del contingente que avanza por el norte del país.

Albergues de Coahuila reciben a migrantes que avanzan hacia Texas

El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Miranda, señaló que parte del incremento en el flujo migratorio estaría relacionado con expectativas generadas tras las elecciones en Estados Unidos, ante la posibilidad de cambios en las políticas migratorias.

“Efectivamente, ante esta reciente elección que hubo en Estados Unidos se crearon falsas expectativas de que iban a echar abajo medidas antimigrante y muchos hermanos sudamericanos vinieron, y aparentemente están en tránsito”, explicó.

El gobierno norteamericano mantiene vigilada la frontera

Mientras tanto, el Gobierno estadounidense mantiene restricciones en la frontera y autoridades de Coahuila han advertido sobre operativos migratorios en la región.

Las personas que llegan a los refugios permanecen temporalmente en espera de definir cómo continuarán su recorrido hacia Estados Unidos, en medio de condiciones climáticas adversas, dificultades del camino.

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