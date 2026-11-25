La FGJE actualizó la cifra. Foto: Missael Dávila

Un total de 79 jornaleros agrícolas —entre ellos 34 menores de edad y 35 mujeres adultas— fueron rescatados de condiciones infrahumanas y de presunta explotación laboral en un predio dedicado a la cosecha de papa en la localidad de Catarino Rodríguez (El Potosí), en el municipio de Galeana, al sur de Nuevo León, tras un cateo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Rescatan a víctimas de explotación laboral en Galeana; hay 3 detenidos

De acuerdo con el desglose oficial de la autoridad ministerial, el grupo de víctimas estaba conformado por 34 menores de edad (16 adolescentes, 11 niños y 7 niñas) y 45 personas adultas (35 mujeres y 10 hombres), originarios en su mayoría del estado de Chihuahua y pertenecientes a comunidades indígenas, quienes fueron trasladados a la entidad para la pizca de papa.

En estas condiciones vivían las víctimas en Galeana

El fiscal detalló que las víctimas permanecían sometidas a jornadas extenuantes, insalubridad y precariedad extrema:

“El hacinamiento de las personas, el exceso de horas laborales, que dormían en casas de campaña fabricadas con plástico, el exceso de personas juntas, con menores y adultos, las condiciones insalubres para sus necesidades fisiológicas”, puntualizó Javier Flores.

Según las primeras indagatorias y reportes recabados en el sitio, los trabajadores percibían un pago aproximado de mil 500 pesos semanales, de los cuales los responsables les descontaban 400 pesos por concepto de alimentación y por dormir en los refugios improvisados de plástico.

Del total de 79 personas rescatadas, 16 permanecen bajo resguardo de la Fiscalía estatal para ser sometidas a valoraciones y estudios médicos que determinen su estado de salud, mientras que la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León brindó atención psicológica y primeros auxilios a un grupo de 56 mujeres y menores en un albergue; el resto de los jornaleros inició su retiro voluntario hacia sus lugares de origen.

Hay tres personas detenidas relacionadas con el caso

El titular de la Fiscalía General, Javier Flores Saldívar, confirmó la detención de tres personas vinculadas con estos hechos y explicó que la intervención derivó de dos carpetas de investigación: una por trata de personas en su modalidad de explotación laboral —bajo la cual se ejecutó una orden de aprehensión— y otra abierta tras el fallecimiento de una adolescente rarámuri de 16 años en el lugar.

La autoridad precisó que uno de los implicados fue capturado mediante orden judicial por trata de personas, mientras que los otros dos sospechosos fueron arrestados en flagrancia por delitos contra la salud tras asegurárseles dosis de droga.

Respecto a la menor de 16 años fallecida dentro del campamento agrícola, el fiscal indicó que el cuerpo permanece bajo estudios de patología forense para esclarecer con precisión la causa del deceso y determinar si guarda relación directa con las condiciones de trabajo o falta de atención médica.

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