Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el miércoles 25 de noviembre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 2026 se registraron en México 236 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

147 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 62.29% de los casos reportados

89 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 37.71% del total de casos reportados

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 86 fueron con vida y 3 sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 50 casos, integrados por 30 hombres y 20 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Sonora con 20 casos, divididos en 12 hombres y 8 mujeres

con 20 casos, divididos en 12 hombres y 8 mujeres Veracruz con 19 casos, divididos en 6 hombres y 13 mujeres

con 19 casos, divididos en 6 hombres y 13 mujeres Zacatecas con 19 casos, divididos en 12 hombres y 7 mujeres

con 19 casos, divididos en 12 hombres y 7 mujeres Michoacán con 17 casos, divididos en 10 hombres y 7 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor en hombres. Del total de 236 personas reportadas, 132 fueron hombres y 104 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 75 registros. De ellos, 43 corresponden a mujeres y 32 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 20 y los 24 años, con 27 personas, de las cuales 17 corresponden a hombres y 10 a mujeres.

Por otra parte, el grupo de 10 a 14 años registró 23 personas, divididas en 6 hombres y 17 mujeres.

Los datos muestran que los grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 68 mil 451 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 22 de noviembre de 2026 contabilizan 68 mil 451 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

20 mil 968 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 30.63% del total

47 mil 483 son personas localizadas, cifra que representa el 69.37% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 866 personas localizadas sin vida, que representa el 8.14% de los localizados.

43 mil 617 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.86% de los localizados.

Diez estados concentran 43 mil 098 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 862 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 7 mil 193

con 7 mil 193 Nuevo León con 4 mil 808

con 4 mil 808 Guanajuato con 4 mil 493

con 4 mil 493 Sonora con 3 mil 870

con 3 mil 870 Puebla con 3 mil 854

con 3 mil 854 Michoacán con 3 mil 296

con 3 mil 296 Sinaloa con 2 mil 921

con 2 mil 921 Tamaulipas con 2 mil 375

con 2 mil 375 Hidalgo con 2 mil 426

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 43 mil 098 casos.

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado en todo el país, 43 mil 484 corresponden a hombres, 24 mil 950 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 15 mil 546 registros, integrados por 9 mil 137 mujeres y 6 mil 409 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 986 casos, con 5 mil 599 hombres y 2 mil 387 mujeres

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 685 casos, con 5 mil 760 hombres y mil 925 mujeres

El grupo de 30 a 34 años acumula 7 mil 033 registros, de los cuales mil 624 corresponden a mujeres y 5 mil 409 a hombres

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 67 mil 217 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades:

Estadounidense con 343 casos

Colombiana con 205 casos

Venezolana con 173 casos

Hondureña con 125 casos

Guatemalteca con 68 casos

Cubana con 67 casos

Salvadoreña con 32 casos

Ecuatoriana con 20 casos

Canadiense con 15 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 22 de noviembre de 2026.

Nota: Es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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