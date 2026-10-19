Operación Restitución asegura 2 mil 828 inmuebles en 90 municipios de Edomex

Operación Restitución en Edomex. Foto: FGJEM

La Operación Restitución en el Estado de México (Edomex) ha permitido asegurar 2 mil 828 inmuebles relacionados con delitos contra la propiedad en 90 municipios de la entidad, además de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha restituido mil 759 predios a personas que acreditaron legalmente su propiedad. Entre el 10 y el 16 de octubre de 2026, las autoridades aseguraron 73 inmuebles mediante 13 cateos y 60 inspecciones, como parte de las acciones para combatir el despojo y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.

El operativo es resultado de la coordinación entre la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y corporaciones de policías municipales.

De acuerdo con la información oficial, los aseguramientos corresponden a propiedades presuntamente relacionadas con delitos contra la propiedad. Las autoridades señalaron que la estrategia también ha permitido detener a objetivos vinculados con estas conductas y avanzar en la recuperación de inmuebles para sus legítimos propietarios.

Operación Restitución asegura 73 inmuebles en una semana

Durante el periodo del 10 al 16 de octubre de 2026, las instituciones participantes desplegaron acciones en 16 municipios mexiquenses: Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Huehuetoca, Ixtapaluca, Lerma, Metepec, Nicolás Romero, Tecámac, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Como resultado de los trabajos, se aseguraron 73 inmuebles, distribuidos de la siguiente manera:

61 casas habitación

10 predios

Dos locales comerciales

Las acciones incluyeron 13 cateos y 60 inspecciones, diligencias realizadas para intervenir en propiedades relacionadas con investigaciones por delitos contra la propiedad.

Los resultados de esta semana forman parte de una estrategia más amplia que, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense, suma 2 mil 828 inmuebles asegurados en 90 municipios de la entidad.

Toluca concentra 31 aseguramientos de inmuebles

Entre las acciones efectuadas durante la semana destaca el municipio de Toluca, donde las autoridades aseguraron 31 inmuebles en tres desarrollos habitacionales.

La distribución reportada por la Fiscalía fue la siguiente:

San Diego Linares: 11 inmuebles asegurados

Fraccionamiento Real San Pablo: nueve inmuebles asegurados

Conjunto Habitacional Galaxias: 11 inmuebles asegurados

En conjunto, estos tres puntos concentraron 31 de los 73 inmuebles asegurados durante el periodo informado, lo que representa poco más de 42% del total semanal.

Los aseguramientos se realizaron como parte de las diligencias contra delitos relacionados con la propiedad. La información proporcionada no detalla el tipo específico de irregularidad investigada en cada uno de estos inmuebles ni la situación jurídica individual de sus ocupantes.

Más de mil 700 familias han recuperado su patrimonio en Edomex

Uno de los resultados que destaca la Operación Restitución es la devolución de propiedades a quienes han acreditado legalmente tener derecho sobre ellas.

Según los datos difundidos por la Fiscalía, se han restituido mil 759 predios a sus legítimos propietarios. La institución indicó que esta estrategia ha beneficiado principalmente a familias mexiquenses que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

La restitución de un inmueble implica que, después de las actuaciones correspondientes, las autoridades reconocen a quién debe devolverse la posesión conforme a los procedimientos legales aplicables. Por ello, los aseguramientos y las restituciones son etapas distintas: el primero forma parte de las acciones relacionadas con una investigación, mientras que la segunda permite devolver el bien a quien acredita su derecho.

La Fiscalía no precisó en la información proporcionada cuántas de las propiedades restituidas corresponden exclusivamente al periodo del 10 al 16 de octubre, ni desglosó los municipios en los que se han concretado las devoluciones.

¿Qué es la Operación Restitución en el Estado de México?

La Operación Restitución es una estrategia coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales para intervenir en casos relacionados con el despojo y otros delitos contra la propiedad y posesión de inmuebles.

En el despliegue participan instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la FGJEM, Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales.

El objetivo es investigar los hechos denunciados, ejecutar las diligencias correspondientes y, cuando se cumplen los requisitos legales, facilitar la recuperación de los bienes por parte de sus legítimos propietarios.

Los resultados acumulados reportados por las autoridades ascienden a 2 mil 828 inmuebles asegurados en 90 municipios del Estado de México. A la par, la restitución de mil 759 predios constituye uno de los indicadores de avance de la estrategia en materia de recuperación patrimonial.

Las autoridades mantienen así acciones coordinadas contra el despojo de inmuebles en Edomex, un delito que puede afectar tanto a propietarios de viviendas como a personas con derechos sobre terrenos y locales. Para conocer los resultados de nuevos operativos, así como las propiedades restituidas, será necesario consultar las siguientes actualizaciones oficiales de la Fiscalía mexiquense.

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