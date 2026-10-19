Ciberacoso infantil: 5 consejos para proteger a tus hijos en internet y detectar las señales de alerta

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El ciberacoso infantil puede comenzar con burlas en un chat, la exclusión de un grupo o la difusión de información para humillar a un menor, pero sus consecuencias pueden ir más allá de una pantalla. En México, el 62% de los padres está muy preocupado por que sus hijos sufran ciberacoso, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad, Kaspersky.

Según la misma 48% de los menores mexicanos tienen cuenta en plataformas como WhatsApp, Instagram, YouTube y Facebook; sin embargo, los papás desconocen la información que sus hijos comparten en ellas.

Ante este panorama, la empresa de ciberseguridad advierte sobre la importancia de que madres, padres y tutores se involucren en la vida digital de niñas, niños y adolescentes, aprendan a reconocer las señales de alerta y establezcan hábitos para prevenir la violencia en línea.

¿Cómo identificar el ciberacoso infantil? Estas son las señales de alerta

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De acuerdo con los expertos de Kaspersky, antes de conocer si un menor sufre ciberacoso, es importante conocer las cinco maneras en las que puede presentarse este tipo de violencia digital en las plataformas y redes sociales.

1. Exclusión: consiste en dejar deliberadamente a un menor fuera de conversaciones o grupos en plataformas de mensajería, aunque puede parecer una acción cotidiana, la exclusión intencional puede convertirse en una forma de hostigamiento.

2. Perfiles falsos: son cuentas creadas para ocultar la identidad de quien agrede y facilitar el acoso sin que otras personas sepan quién está detrás de los mensajes o publicaciones.

3. Trolling: se refiere a intimidar, avergonzar o provocar una reacción mediante insultos y malas palabras en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

4. Catfish: consiste en crear perfiles falsos en redes sociales con fines engañosos o de extorsión; esta práctica puede poner en riesgo la seguridad de los menores cuando interactúan con personas cuya identidad no es auténtica.

5. Grooming: es una forma de engaño en la que una persona busca ganarse la amistad y confianza de un menor mediante una aparente relación de empatía. Por ello, es importante que niñas, niños y adolescentes sepan que no deben compartir información personal con desconocidos y que pueden pedir ayuda si una interacción les genera incomodidad.

Una vez entendido el ciberacoso, la empresa precisó que algunos cambios en el comportamiento pueden advertir que un menor está atravesando una situación de ciberacoso. Entre las señales que madres, padres y tutores deben observar están:

Cambios en el comportamiento: modificaciones en la manera habitual de actuar del menor.

modificaciones en la manera habitual de actuar del menor. Bajo rendimiento escolar: dificultades o una disminución en su desempeño académico.

dificultades o una disminución en su desempeño académico. Aislamiento social: tendencia a alejarse de otras personas.

Si bien, estas señales no confirman por sí solas que exista ciberacoso, pero pueden ser un motivo para acercarse al menor, escucharlo y preguntarle si está enfrentando algún problema.

¿Cómo proteger a tus hijos del ciberacoso? Cinco consejos para crear entornos digitales seguros

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Para prevenir situaciones de violencia en línea, los expertos de Kaspersky recomiendan que madres, padres y tutores participen activamente en la educación digital de sus hijos. Estas son cinco medidas que pueden poner en práctica desde casa.

1. Enséñales a reconocer el acoso y a no participar en él

Es importante explicar a los menores que el ciberacoso no se limita a los insultos directos, compartir rumores, burlarse de un compañero en un chat o excluirlo deliberadamente también puede causar daño. Asimismo, deben saber que no tienen que sumarse a una agresión para ser aceptados por un grupo.

2. Habla con ellos sobre los peligros de internet

Así como las familias explican a sus hijos cómo cuidarse en el mundo físico, también es necesario conversar sobre los riesgos del entorno digital. Estas pláticas pueden abordar las interacciones con desconocidos, los perfiles falsos, los insultos en redes sociales y el uso de información personal. La intención es que los menores aprendan a identificar situaciones de riesgo y sepan qué hacer si alguien los intimida o intenta engañarlos.

3. Participa en sus actividades digitales desde una edad temprana

Sobre este punto, solo 20% de los padres mexicanos rara vez supervisa las redes sociales de sus hijos; mientras que el 35% desconoce las contraseñas de las cuentas de sus hijos, es por ello que los especialistas recomiendan que los adultos se involucren como mentores en la vida digital de sus hijos, conozcan sus gustos e intereses en internet y construyan una relación de confianza.

Este acompañamiento permite que niñas, niños y adolescentes tengan mayor facilidad para hablar sobre una experiencia desagradable, una conversación sospechosa o una situación que los haga sentir amenazados. La participación de los padres también puede ayudar a que los menores comprendan que pedir apoyo no significa que hayan hecho algo malo.

4. Actúa con calma si detectas una situación de ciberacoso

Si un menor cuenta que está siendo víctima de agresiones digitales, es importante escucharlo sin juzgarlo y evitar culparlo por lo ocurrido, también se recomienda indicarle que no responda a las provocaciones.

Entre las acciones que sugiere Kaspersky están:

Conservar las evidencias de las agresiones.

Utilizar las funciones de bloqueo de las plataformas.

Denunciar las cuentas o contenidos involucrados mediante las herramientas disponibles.

Buscar apoyo de la escuela o de las autoridades cuando corresponda.

Estas medidas permiten atender el problema sin minimizar lo que está viviendo el menor y facilitan que los adultos busquen el apoyo necesario.

5. Utiliza herramientas de control parental

Las herramientas de control parental pueden ayudar a los padres a tener mayor visibilidad de las actividades digitales de sus hijos. Kaspersky menciona su solución Safe Kids, incluida en Kaspersky Premium, como una opción para acompañar el uso de internet. No obstante, recomienda hablar con los menores sobre el funcionamiento de estas aplicaciones y explicarles por qué pueden contribuir a su seguridad.

El objetivo es que estas herramientas formen parte de una estrategia de prevención y educación digital, en lugar de sustituir la comunicación familiar.

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