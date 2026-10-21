Bloquean vialidades por desabasto de agua en Guadalajara

Protestas en la ciudad de Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Ante el desabasto prolongado de agua potable, el suministro de mala calidad y las constantes fallas en el servicio del Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), vecinos de diversos municipios tomaron la vía pública mediante una serie de bloqueos simultáneos que paralizan la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Vecinos afectados realizan bloqueos por falta de agua en Guadalajara

Pese a los tandeos anunciados por el Gobierno ante el problema de agua contaminada, los vecinos denuncian que en varias colonias no ha caído una sola gota desde hace semanas.

Las protestas han interrumpido la movilidad de miles de automovilistas y del transporte colectivo en puntos estratégicos.

En Zapopan, pobladores de Ciudad Granja bloquearon el tránsito vehicular en ambos sentidos de la avenida Vallarta, a la altura de la Glorieta Los Pirules, para exigir el acceso a la red domiciliaria tras semanas sin agua potable.

A la par, en los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque, residentes de la colonia Polanquito mantuvieron cerrado el cruce de la avenida 8 de Julio y Reyes Heroles ante los constantes fallos e inconsistencias en los esquemas de tandeo.

Asimismo, el acceso oriental a la urbe quedó bloqueado sobre la autopista Guadalajara–Zapotlanejo, en el municipio de Tonalá, donde vecinos de Vistas del Pedregal recurrieron al cierre total del paso por la escasez del recurso hidráulico.

Protestas en Guadalajara por el agua

Estas protestas en la vía pública se suman a las movilizaciones masivas registradas en la zona centro de la capital jalisciense, debido a la irregularidad en la distribución por tandeos, el desabasto prolongado y la deficiente calidad del agua que llega a los hogares.

Los habitantes advierten que mantendrán los cierres viales hasta que se garantice el suministro continuo y salubre a través de la red de agua potable.

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