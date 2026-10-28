Cuauhtémoc Blanco desmiente que su esposa haya sido detenida en EE. UU.

Natalia Rezende habría sido detenida en Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, desmintió que su esposa, Natalia Rezende Moreira, haya sido detenida en Estados Unidos por ingresar al país con una gran cantidad de dinero en efectivo sin declarar. El legislador aseguró que la información es falsa y negó que hubiera ocurrido alguna detención.

“Es un tema político”, afirmó Blanco, quien también pidió a quienes difunden esa versión que dejen de molestarlo y expresó su desinterés por lo que publique la prensa.

Cuauhtémoc Blanco asegura que su esposa está en casa

Al ser cuestionado sobre cómo se encontraba Natalia Rezende Moreira, el diputado respondió que estaba bien y en su domicilio.

“Bien, está en su casa, ¿quieres que le marque? ¿Te la paso, quieres?”, contestó ante las preguntas de los medios.

Blanco insistió en que la información sobre una presunta detención de su esposa es falsa.

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