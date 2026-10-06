Entregan 26 ultrasonidos y dos audiómetros al Instituto Nacional de Rehabilitación; reforzarán atención médica

Los equipos ayudarán a la rehabilitación de pacientes. Foto: Secretaría de Salud

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) entregó dispositivos médicos de alta especialidad al Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INRLGII) para fortalecer la atención de personas con problemas musculoesqueléticos y auditivos.

La entrega consistió en el siguiente equipo médico:

26 ultrasonidos terapéuticos , entre ellos cuatro pediátricos y 22 para adultos

, entre ellos cuatro pediátricos y 22 para adultos Dos audiómetros para el INRLGII

La Alcaldía Iztacalco y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) recibieron un audiómetro cada uno, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna de problemas auditivos y facilitar la referencia de pacientes a servicios especializados.

¿Para qué sirven los equipos entregados al Instituto Nacional de Rehabilitación?

Durante el evento, el director general del INRLGII, Carlos Pineda Villaseñor, destacó la importancia de detectar oportunamente la pérdida auditiva, particularmente durante las primeras etapas de la vida, para brindar atención temprana y contribuir a prevenir consecuencias como rezago escolar, aislamiento y dependencia.

El funcionario explicó que los ultrasonidos terapéuticos contribuirán a la atención de pacientes, debido a que son herramientas de uso cotidiano en los procesos de rehabilitación y permiten apoyar la recuperación de la función y el manejo del dolor.

“Cada equipo que se suma a nuestras áreas clínicas se traduce en más personas atendidas y mejores condiciones de trabajo para el personal de salud”, enfatizó.

Pineda Villaseñor también subrayó que la atención de la salud auditiva requiere coordinación entre gobiernos locales, instituciones de asistencia social e institutos nacionales de salud para acercar la detección oportuna y facilitar el acceso a servicios especializados.

Beneficencia Pública destaca atención de problemas auditivos

Por su parte, el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Alfredo Cordero Esquivel, señaló que una de las vertientes del proyecto consiste en fortalecer la capacidad de atención de las instituciones mediante la donación de audiómetros clínicos de alta gama.

Explicó que estos equipos permiten mejorar los procesos de detección y valoración de la pérdida auditiva, con el objetivo de brindar una atención más oportuna a las personas que requieren una valoración.

Cordero Esquivel destacó al INRLGII como una institución aliada en la coordinación y desarrollo de este proyecto, además de contar con personal especializado para atender a la población.

El funcionario subrayó que el compromiso de la administración que representa es apoyar a quienes más lo necesitan y fortalecer a las instituciones de salud para que estos recursos se traduzcan en beneficios para la población.

¿Cómo funcionan los ultrasonidos y audiómetros?

El director médico, Álvaro Lomelí Rivas, explicó que los ultrasonidos terapéuticos generan calor profundo en los tejidos, lo que ayuda a mejorar la elasticidad de músculos y articulaciones, disminuir el dolor, favorecer la cicatrización y contribuir a la remodelación de los tejidos mediante la estimulación de fibroblastos.

En cuanto a los audiómetros, Lomelí Rivas explicó que los estudios de audiometría permiten detectar y dar seguimiento a alteraciones auditivas, además de contribuir a establecer un pronóstico.

Cada estudio tiene una duración aproximada de 30 minutos y los equipos pueden operar hasta 12 horas al día, con una capacidad estimada de 24 estudios diarios por equipo.

Con esta capacidad, cada audiómetro podría realizar aproximadamente 6 mil 720 estudios al año. Por ello, los dos equipos entregados al INRLGII permitirían realizar más de 13 mil estudios auditivos anualmente, lo que fortalecería la capacidad diagnóstica y de seguimiento de pacientes que requieren atención especializada.

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