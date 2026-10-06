Academia policial con EE. UU. requiere de aval federal: SRE

SRE contacta a Mauricio Kuri por academia policial. FOTO: Cuartoscuro

La Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro requiere el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) porque contempla cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, aclaró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería señaló que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en seguridad con un gobierno extranjero debe solicitar previamente el aval del GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

La SRE explicó que el 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro para informar sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, prevista para el 2 de octubre.

De acuerdo con la dependencia, el propósito informado de la visita era abordar “diversos temas de interés común”.

En ese mismo oficio, el Gobierno de Querétaro precisó que la visita no implicaba establecer mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.

Sin embargo, durante la visita se colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

La Cancillería aclaró que este proyecto sí contempla cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero. Por esa razón, corresponde presentarlo ante el GANSEG para solicitar el visto bueno correspondiente.

La SRE añadió que acompaña a gobiernos estatales y municipales en las gestiones relacionadas con este tipo de proyectos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa:



1.Esta Secretaría reitera que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 6, 2026

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Roberto Velasco Álvarez conversó directamente con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Velasco también envió un oficio al mandatario estatal en el que ofreció el acompañamiento de la Cancillería para realizar las gestiones correspondientes, en un marco de coordinación institucional.

Cooperación México-EE.UU. debe seguir canales institucionales

La SRE reiteró que México y Estados Unidos mantienen colaboración en materia de seguridad basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, así como en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y diferenciada y la cooperación sin subordinación.

La dependencia subrayó que esta colaboración se conduce mediante los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas.

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