GisèlePelicot denunció años de violencia sexual en Francia. Foto: AFP

La francesa Gisèle Pelicot, reconocida internacionalmente por denunciar la violencia sexual que sufrió tras ser drogada por su esposo y ser abusada por varios hombres durante años, afirmó sentirse “en shock” y nuevamente humillada por el uso de imágenes suyas desnuda para promocionar un ensayo sobre la dominación, sin que ella diera su consentimiento.

En declaraciones a la cadena BFMTV, Pelicot expresó su rechazo a que fotografías pertenecientes a su intimidad sean utilizadas con fines comerciales.

“Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales. Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario”, Gisèle Pelicot.

Editorial habría enviado imágenes íntimas a medios

De acuerdo con el semanario satírico Le Canard enchaîné, la editorial francesa Tinbad habría enviado a varios medios de comunicación fotografías y videos de carácter pornográfico de Pelicot, realizados por su exmarido, para promover el libro Emprises, les impasses d’une success story.

La obra fue escrita por la psicoanalista Sabine Prokhoris y aborda el fenómeno de la dominación.

En un comunicado publicado en su sitio web, la editorial ofreció disculpas por una “comunicación desafortunada”. Sin embargo, aseguró que no envió imágenes de violaciones ni videos pornográficos a la prensa, aunque no desmintió el envío de fotografías de Pelicot desnuda.

La autora, por su parte, señaló que la responsabilidad de la comunicación inadecuada corresponde a la editorial y aclaró que el tema de su libro no es el caso de Pelicot, sino una visión crítica de la noción de control.

Gisèle Pelicot anuncia acciones contra editorial y autora

La francesa aseguró que el uso de las imágenes la hizo sentirse nuevamente expuesta y herida, como si la experiencia del juicio que enfrentó en 2024 no hubiera sido suficiente.

Por ello, anunció que recurrirá a “todos los procedimientos necesarios” contra la editorial Tinbad y la autora del ensayo.

“Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!”, Gisèle Pelicot

El caso Pelicot conmocionó a Francia en 2024

Durante un juicio celebrado en Aviñón, en el sur de Francia, Pelicot testificó públicamente sobre las violaciones que sufrió entre 2011 y 2020.

Su entonces esposo la drogaba y contactaba por internet a otros hombres para que abusaran de ella. En total, fueron identificados 49 agresores. El exmarido fue condenado a 20 años de prisión.

El proceso tuvo repercusión internacional y convirtió a Pelicot en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

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