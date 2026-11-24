Puebla arranca con el encendido de su árbol de Navidad. Foto: Uno TV

Miles de familias poblanas y visitantes disfrutaron del encendido del árbol de Navidad de 20 metros de altura, encabezado por el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, y la presidenta del DIF Puebla Capital, MariElise Budib.

Con este evento, realizado el 22 de noviembre, comenzaron oficialmente las celebraciones decembrinas en la capital poblana, en medio de música, luces y un ambiente festivo.

Niñas, niños y adultos se reunieron para acompañar el conteo regresivo y presenciar el encendido del árbol, uno de los principales atractivos de la temporada navideña.

Puebla ilumina el Centro Histórico con más de 4 mil 200 piezas navideñas

La Secretaría de Servicios Públicos instaló más de 4 mil 200 piezas luminosas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Puebla arranca con el encendido de su árbol de Navidad. Foto: Uno TV

Entre los espacios iluminados se encuentran:

Palacio Municipal.

Zócalo de Puebla.

Avenida Reforma.

Bulevar 5 de Mayo.

Teatro Principal.

Barrio del Artista.

Parque de El Carmen.

Las figuras decorativas incluyen copos de nieve, regalos, estrellas, bengalas y otros elementos alusivos a la Navidad.

Durante el recorrido, las familias pudieron apreciar los adornos y tomarse fotografías en los distintos puntos iluminados del Centro Histórico.

Puebla arranca con el encendido de su árbol de Navidad. Foto: Uno TV

Encendido del árbol navideño impulsa la convivencia familiar en Puebla

El Gobierno municipal señaló que estas actividades buscan promover la convivencia familiar, recuperar las tradiciones decembrinas y fomentar el disfrute de los espacios públicos.

Con el encendido del árbol y la iluminación de distintos puntos de la ciudad, Puebla dio la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año, en la que habitantes y visitantes podrán disfrutar de los atractivos navideños instalados en la capital.

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