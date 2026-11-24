Puebla enciende su árbol de Navidad de 20 metros; Pepe Chedraui encabeza celebración
Puebla dio inicio a la temporada navideña con el encendido de su árbol en el Centro Histórico.
Miles de familias poblanas y visitantes disfrutaron del encendido del árbol de Navidad de 20 metros de altura, encabezado por el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, y la presidenta del DIF Puebla Capital, MariElise Budib.
Con este evento, realizado el 22 de noviembre, comenzaron oficialmente las celebraciones decembrinas en la capital poblana, en medio de música, luces y un ambiente festivo.
Niñas, niños y adultos se reunieron para acompañar el conteo regresivo y presenciar el encendido del árbol, uno de los principales atractivos de la temporada navideña.
Puebla ilumina el Centro Histórico con más de 4 mil 200 piezas navideñas
La Secretaría de Servicios Públicos instaló más de 4 mil 200 piezas luminosas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.
Entre los espacios iluminados se encuentran:
- Palacio Municipal.
- Zócalo de Puebla.
- Avenida Reforma.
- Bulevar 5 de Mayo.
- Teatro Principal.
- Barrio del Artista.
- Parque de El Carmen.
Las figuras decorativas incluyen copos de nieve, regalos, estrellas, bengalas y otros elementos alusivos a la Navidad.
Durante el recorrido, las familias pudieron apreciar los adornos y tomarse fotografías en los distintos puntos iluminados del Centro Histórico.
Encendido del árbol navideño impulsa la convivencia familiar en Puebla
El Gobierno municipal señaló que estas actividades buscan promover la convivencia familiar, recuperar las tradiciones decembrinas y fomentar el disfrute de los espacios públicos.
Con el encendido del árbol y la iluminación de distintos puntos de la ciudad, Puebla dio la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año, en la que habitantes y visitantes podrán disfrutar de los atractivos navideños instalados en la capital.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento