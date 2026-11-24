Mujeres podrán acceder a servicios adicionales a pensión. Foto: Cuartoscuro

Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar del Estado de México podrán acceder a un apoyo adicional mediante su registro a Clínica de Salud Bienestar Contigo, cuyos módulos estarán disponibles del 23 al 27 de noviembre. Esta iniciativa busca acercar servicios médicos y apoyos en especie a las mujeres y sus familias.

El nuevo beneficio se suma al apoyo económico de 2 mil 500 pesos mensuales que reciben las integrantes de Mujeres con Bienestar. A través de Clínica de Salud Bienestar Contigo podrán solicitar servicios de atención médica, estudios de laboratorio, lentes graduados y medicamentos.

¿Quiénes pueden registrarse a Clínica de Salud Bienestar Contigo?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, pueden solicitar su incorporación las mujeres que cumplan con los siguientes criterios:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

por nacimiento o naturalización. Residir en el Estado de México .

. Tener entre 18 y 64 años .

. Encontrarse en situación de pobreza .

. Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

Este último requisito significa que la solicitante no debe contar con afiliación o derecho a recibir atención médica en instituciones públicas o privadas.

¿Qué documentos deben presentar para el registro?

Las interesadas deberán acudir con original y copia para cotejo de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento o extracto de la misma , o carta de naturalización.

, o carta de naturalización. Identificación oficial vigente , preferentemente credencial para votar. Si no cuentan con ella, pueden presentar una constancia de identidad con fotografía y firma, expedida por la autoridad local y con vigencia no mayor a 30 días.

, preferentemente credencial para votar. Si no cuentan con ella, pueden presentar una constancia de identidad con fotografía y firma, expedida por la autoridad local y con vigencia no mayor a 30 días. CURP tradicional o biométrica , con vigencia no mayor a 30 días, en su caso.

, con vigencia no mayor a 30 días, en su caso. Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, únicamente si la identificación oficial no incluye la dirección.

con antigüedad máxima de tres meses, únicamente si la identificación oficial no incluye la dirección. Formato Único de Bienestar (FUB), que se proporciona en los módulos de registro para su llenado y firma.

¿Dónde estarán los módulos para registrarse a Clínica de Salud Bienestar Contigo?

Las beneficiarias interesadas podrán acudir a alguno de los módulos habilitados en el Estado de México durante la jornada del 23 al 27 de noviembre. Estos son los domicilios compartidos para realizar el registro:

Amecameca: Ocampo 132, Barrio San Juan, C.P. 56900.

Ocampo 132, Barrio San Juan, C.P. 56900. Atlacomulco: avenida de los Maestros, sin número, C.P. 50740.

avenida de los Maestros, sin número, C.P. 50740. Chalco de Díaz Covarrubias: calle La Quebrada 246, colonia Nueva Santa Antonio, C.P. 56605.

calle La Quebrada 246, colonia Nueva Santa Antonio, C.P. 56605. Chimalhuacán: cerrada Salinas, sin número, Cabecera Municipal, C.P. 56330.

cerrada Salinas, sin número, Cabecera Municipal, C.P. 56330. Atizapán de Zaragoza: calle Querétaro 9, Adolfo López Mateos, sección María Luisa, C.P. 52910.

calle Querétaro 9, Adolfo López Mateos, sección María Luisa, C.P. 52910. Coacalco de Berriozábal: Loma Bonita, Venustiano Carranza 107, C.P. 55738.

Loma Bonita, Venustiano Carranza 107, C.P. 55738. Cuautitlán: barrio Cabecera, San Cristóbal, sin número, Coyotepec, C.P. 54660.

barrio Cabecera, San Cristóbal, sin número, Coyotepec, C.P. 54660. Cuautitlán Izcalli: colonia La Presita, calle Azul 13, C.P. 54763.

colonia La Presita, calle Azul 13, C.P. 54763. Ecatepec de Morelos: fraccionamiento Las Américas, Insurgentes 33, C.P. 55076.

fraccionamiento Las Américas, Insurgentes 33, C.P. 55076. Huixquilucan: San Martín, calle 20 de Noviembre 20, C.P. 52760.

¿Qué servicios médicos ofrece Clínica de Salud Bienestar Contigo?

El programa contempla servicios de atención médica y apoyos para las beneficiarias y sus familias. Entre los beneficios se encuentran:

Consultas médicas generales: atención de primer nivel.

atención de primer nivel. Optometría: consultas para revisar la salud visual.

consultas para revisar la salud visual. Atención odontológica: servicios de salud bucal.

servicios de salud bucal. Estudios de laboratorio: de una hasta seis ocasiones.

de una hasta seis ocasiones. Lentes graduados: hasta dos pares al año.

hasta dos pares al año. Medicamentos: de uno hasta tres del cuadro básico al mes.

También se contempla la posibilidad de registrar hasta tres hijas o hijos menores de edad como personas cobeneficiarias, para que puedan acceder a los servicios establecidos por el programa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.