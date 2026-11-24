Nuevo registro a beneficio de Mujeres con Bienestar: módulos estarán disponibles del 23 al 27 de noviembre
El registro se realizará en módulos de 10 municipios mexiquenses; el programa ofrece consultas, estudios, lentes y medicamentos.
Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar del Estado de México podrán acceder a un apoyo adicional mediante su registro a Clínica de Salud Bienestar Contigo, cuyos módulos estarán disponibles del 23 al 27 de noviembre. Esta iniciativa busca acercar servicios médicos y apoyos en especie a las mujeres y sus familias.
El nuevo beneficio se suma al apoyo económico de 2 mil 500 pesos mensuales que reciben las integrantes de Mujeres con Bienestar. A través de Clínica de Salud Bienestar Contigo podrán solicitar servicios de atención médica, estudios de laboratorio, lentes graduados y medicamentos.
¿Quiénes pueden registrarse a Clínica de Salud Bienestar Contigo?
De acuerdo con las reglas de operación del programa, pueden solicitar su incorporación las mujeres que cumplan con los siguientes criterios:
- Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
- Residir en el Estado de México.
- Tener entre 18 y 64 años.
- Encontrarse en situación de pobreza.
- Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.
Este último requisito significa que la solicitante no debe contar con afiliación o derecho a recibir atención médica en instituciones públicas o privadas.
¿Qué documentos deben presentar para el registro?
Las interesadas deberán acudir con original y copia para cotejo de los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento o extracto de la misma, o carta de naturalización.
- Identificación oficial vigente, preferentemente credencial para votar. Si no cuentan con ella, pueden presentar una constancia de identidad con fotografía y firma, expedida por la autoridad local y con vigencia no mayor a 30 días.
- CURP tradicional o biométrica, con vigencia no mayor a 30 días, en su caso.
- Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, únicamente si la identificación oficial no incluye la dirección.
- Formato Único de Bienestar (FUB), que se proporciona en los módulos de registro para su llenado y firma.
¿Dónde estarán los módulos para registrarse a Clínica de Salud Bienestar Contigo?
Las beneficiarias interesadas podrán acudir a alguno de los módulos habilitados en el Estado de México durante la jornada del 23 al 27 de noviembre. Estos son los domicilios compartidos para realizar el registro:
- Amecameca: Ocampo 132, Barrio San Juan, C.P. 56900.
- Atlacomulco: avenida de los Maestros, sin número, C.P. 50740.
- Chalco de Díaz Covarrubias: calle La Quebrada 246, colonia Nueva Santa Antonio, C.P. 56605.
- Chimalhuacán: cerrada Salinas, sin número, Cabecera Municipal, C.P. 56330.
- Atizapán de Zaragoza: calle Querétaro 9, Adolfo López Mateos, sección María Luisa, C.P. 52910.
- Coacalco de Berriozábal: Loma Bonita, Venustiano Carranza 107, C.P. 55738.
- Cuautitlán: barrio Cabecera, San Cristóbal, sin número, Coyotepec, C.P. 54660.
- Cuautitlán Izcalli: colonia La Presita, calle Azul 13, C.P. 54763.
- Ecatepec de Morelos: fraccionamiento Las Américas, Insurgentes 33, C.P. 55076.
- Huixquilucan: San Martín, calle 20 de Noviembre 20, C.P. 52760.
¿Qué servicios médicos ofrece Clínica de Salud Bienestar Contigo?
El programa contempla servicios de atención médica y apoyos para las beneficiarias y sus familias. Entre los beneficios se encuentran:
- Consultas médicas generales: atención de primer nivel.
- Optometría: consultas para revisar la salud visual.
- Atención odontológica: servicios de salud bucal.
- Estudios de laboratorio: de una hasta seis ocasiones.
- Lentes graduados: hasta dos pares al año.
- Medicamentos: de uno hasta tres del cuadro básico al mes.
También se contempla la posibilidad de registrar hasta tres hijas o hijos menores de edad como personas cobeneficiarias, para que puedan acceder a los servicios establecidos por el programa.
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