Videos muestran el centro de la ciudad sin electricidad y en caos. FOTO: AFP

Un atentado con coche bomba sacudió la ciudad de Villavicencio, Colombia, luego de que explosivos destruyeran la sede de la Gobernación del Meta y causaran daños en otros edificios de la zona. El ataque ocurrió esta noche de lunes y provocó escenas de caos en el centro de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado un balance oficial de víctimas. La emergencia movilizó a organismos de socorro, fuerzas militares, policías y autoridades de la Fiscalía para atender a las personas afectadas e iniciar las investigaciones.

Atentado con coche bomba provoca daños en Villavicencio

Videos e imágenes del lugar muestran calles sin electricidad, personas corriendo y diversos daños materiales tras la explosión.

Se reportan afectaciones en fachadas, vehículos destrozados, vidrios rotos y escombros sobre las calles. También se observa un enorme cráter en el sitio de la detonación.

La explosión afectó principalmente el centro de Villavicencio, donde se encuentra la sede del gobierno departamental del Meta.

Presidente de Colombia acusa al narcoterrorismo

Tras el ataque, el presidente Abelardo de la Espriella condenó los hechos y señaló al narcoterrorismo como responsable del intento de intimidación.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario afirmó que los grupos responsables buscan frenar las acciones de su gobierno.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, expresó.

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.



El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Gobernadora del Meta promete perseguir a los responsables

Por su parte, la gobernadora del Meta condenó el atentado contra las instalaciones departamentales y aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a quienes planearon y ejecutaron el ataque.

En su pronunciamiento, afirmó que buscarán capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Esta noche fue atacada con explosivos la sede de la Gobernación del Meta. Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento.



Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este… pic.twitter.com/pxkeKEqHYY — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) November 24, 2026

También señaló que su prioridad inmediata es proteger la vida de los funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar al momento de la explosión.

La mandataria indicó que las autoridades todavía verifican los daños y que entregarán un balance cuando tengan información confirmada.

Asimismo, agradeció la respuesta del Gobierno Nacional y confirmó que mantienen coordinación con:

Fuerzas Militares de Colombia.

Policía Nacional.

Fiscalía General de la Nación.

Organismos de socorro.

Mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños, las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no se ha informado oficialmente cuántas personas resultaron heridas o fallecieron por el atentado

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