Jugadores se pelean en Mundial de Futbol de Talla Baja Foto: Pexels

El partido entre las selecciones de Colombia y Marruecos en el Mundial de Futbol de Talla Baja terminó en una pelea campal protagonizada por los jugadores de ambos equipos el pasado domingo 22 de noviembre.

El encuentro entre ambos conjuntos, pertenecientes al Grupo A, se encontraba empatado a uno, según reportes, los jugadores colombianos se encontraban celebrando el resultado, por lo que el cuadro marroquí se sintió provocado.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo futbolistas de ambos países intercambian empujones y golpes, incluso, uno de los jugadores cafeteros resultó lesionado, según informó el propio equipo.

Colombia acusa a Marruecos de iniciar la pelea

A través de un comunicado oficial en redes sociales, la Selección Colombia de Fútbol de Talla Baja acusó a los jugadores de Marruecos de iniciar las agresiones físicas.

“Ante esta situación, algunos de nuestros jugadores reaccionaron en defensa propia, en medio de un momento que se salió de control y que lamentamos profundamente”, señaló la delegación.

También confirmó que uno de sus futbolistas resultó lesionado tras recibir un golpe en la cabeza, que le provocó un hematoma y requirió valoración médica, con una incapacidad inicial de tres días.

El conjunto cafetero ofreció disculpas en la misma publicación a sus seguidores, así como a la organización y a los aficionados que presenciaron el conflicto, asegurando que rechaza cualquier manifestación de violencia.

“La camiseta de Colombia se defiende con orgullo, pero nuestros valores siempre estarán por encima de cualquier resultado”, concluyó.

¿Qué es el Mundial de Futbol de Talla Baja?

El Mundial de Futbol de Talla Baja es una competencia internacional que busca promover la inclusión, la igualdad y el desarrollo de las personas de talla baja a través del deporte.

Esta segunda edición de 2026 se celebra en Marruecos y reúne a 16 selecciones, entre ellas México, que comparte el Grupo B con Bolivia, Francia y Sudán.

La primera edición se celebró en Argentina en 2023, donde la selección anfitriona se proclamó campeona.

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