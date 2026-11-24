Explosión de coche bomba en Villavicencio, Colombia. Foto: AFP

La noche de este lunes, en Villavicencio, en el centro de Colombia, se perpetró un atentado que el gobierno calificó como “terrorista”, luego de la explosión de un coche bomba al frente de la Gobernación del Meta.

Distintas cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la explosión, misma que ha dejado al menos 19 heridos, de acuerdo con el reporte de RED+ Noticias.

En el video captado por una cámara de seguridad y captado por RED+ Noticias, se percibe de pronto una onda explosiva y, posteriormente, fuego provocado por el carro bomba.

De la Espriella tacha de cobardes a los atacantes

A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tachó de “miserables y cobardes” a los atacantes en Villavicencio. A su vez, el mandatario aseguró que, por el momento, no se reportan personas que hayan perdido la vida.

¡MISERABLES Y COBARDES!



Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio.



A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Por último, De la Espriella aseguró que los “narcoterroristas” pagarán por este atentado y por “cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido.”

Explosión desata caos en Villavicencio

Tras la explosión del coche bomba, Villavicencio vive el caos tras el paso de los servicios de emergencia, así como por el miedo y la incertidumbre de la población.

Por el momento, no se han reportado personas fallecidas y, de acuerdo con RED+ Noticias, van 19 heridos.

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