Mercomuna Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México podrán utilizar sus vales de fin de año en establecimientos afiliados al programa Mercomuna, incluidos comercios locales, tiendas de barrio y mercados públicos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, dieron a conocer el calendario de pagos de fin de año para el personal de la administración capitalina.

Durante el anuncio, explicaron que los vales, cuyo monto total representa una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, podrán canjearse por primera vez en los establecimientos participantes de Mercomuna, sin cobro de comisiones.

Clara Brugada anuncia fechas de pago de aguinaldo y vales para trabajadores de CDMX

Juan Pablo de Botton detalló que el aguinaldo para el personal de estructura, base y confianza, así como para policías de proximidad, trabajadores del programa de estabilidad laboral y personal eventual, será depositado el 4 de diciembre de 2026.

En el caso de las personas contratadas por honorarios asimilables a salarios, el pago se realizará el 21 de diciembre.

Respecto a los vales de fin de año, el funcionario destacó que podrán utilizarse en comercios afiliados a Mercomuna, además de los establecimientos donde tradicionalmente se aceptan.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, esta medida busca ampliar las opciones de compra para los trabajadores y fortalecer la economía de los negocios locales.

¿Cuándo depositan las quincenas 23 y 24 a trabajadores del Gobierno de CDMX?

El secretario de Finanzas también dio a conocer las fechas de pago de las últimas dos quincenas del año:

Quincena 23: 10 y 11 de diciembre.

10 y 11 de diciembre. Quincena 24: 17 y 18 de diciembre.

Para el personal contratado por honorarios asimilables a salarios, el calendario será el siguiente:

Quincena 23: 11 de diciembre.

11 de diciembre. Quincena 24: 19 de diciembre.

¿Dónde consultar los comercios afiliados a Mercomuna?

Las personas que reciban los vales de fin de año podrán consultar el directorio de establecimientos participantes en el portal oficial de Mercomuna.

El listado permite identificar los negocios donde pueden utilizarse estos apoyos, entre ellos comercios de barrio, mercados públicos y otros establecimientos distribuidos en la Ciudad de México.

Para consultar los más de 2 mil establecimientos registrados, ingresa al siguiente enlace: Directorio de comercios afiliados a Mercomuna

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