CDMX impulsa la producción de huevo en casa. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) pondrá en marcha el programa social Gallinas en Casa, mediante el cual entregará 15 gallinas ponedoras a familias interesadas en producir huevo para autoconsumo.

Las gallinas podrían poner hasta un huevo diario

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la iniciativa en la zona de Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón. El esquema retoma una experiencia que anteriormente se implementó en Iztapalapa, cuando Brugada encabezaba esa demarcación.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno capitalino, una vez que las aves comiencen su etapa de postura, cada una podría producir aproximadamente un huevo al día. Así, un hogar con 15 gallinas tendría una producción potencial de 15 huevos diarios y hasta 105 por semana.

¿Qué incluye el programa Gallinas en Casa?

El apoyo contempla la entrega de:

15 gallinas ponedoras

Alimento para el primer mes

Asesoría técnica para orientar a las familias sobre el cuidado, la alimentación y las condiciones necesarias para mantener a las aves

Durante el periodo inicial, las personas beneficiarias deberán atender a los animales y seguir las recomendaciones del personal especializado para favorecer su adaptación y desarrollo.

La producción estará destinada principalmente al consumo familiar. Sin embargo, los hogares podrán comercializar los excedentes para obtener ingresos adicionales.

🐔¿Ahora se apoya a las familias con gallinas? Esa es la propuesta de @ClaraBrugadaM con el programa Gallinas en Casa, que entregará 15 aves ponedoras a hogares de las zonas altas de Álvaro Obregón, en Ciudad de México.



El paquete incluirá alimento para el primer mes y asesoría… pic.twitter.com/QtQJn5XF2x — Luis David García (@ldgarcia_mkt) November 17, 2026

¿Cuáles son los requisitos para recibir las 15 gallinas en CDMX?

Para participar en Gallinas en Casa, las familias deberán contar con condiciones adecuadas para mantener a las aves dentro de sus viviendas. Entre los requisitos anunciados se encuentran:

Espacio mínimo: disponer de una superficie de al menos 10 metros cuadrados dentro de la vivienda o en el patio

disponer de una superficie de al menos 10 metros cuadrados dentro de la vivienda o en el patio Corral acondicionado: habilitar y cercar un espacio que proteja a las gallinas del ingreso de perros, gatos u otros animales que puedan lastimarlas

habilitar y cercar un espacio que proteja a las gallinas del ingreso de perros, gatos u otros animales que puedan lastimarlas Compromiso de cuidado: alimentar y atender a las aves durante el primer mes, además de seguir las indicaciones de la asesoría técnica

¿Cuándo se podrá solicitar el apoyo de Gallinas en Casa?

La convocatoria para solicitar las 15 gallinas ponedoras todavía no se publica. El Gobierno de la Ciudad de México informó que dará a conocer próximamente los detalles para que las familias interesadas puedan registrarse.

Por el momento, no se han difundido fechas de inscripción ni el número total de hogares que podrán recibir el apoyo.

El programa busca fomentar la producción doméstica de alimentos, reducir parte del gasto familiar destinado a la compra de huevo.

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