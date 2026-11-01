Caso Inés Gómez Mont: ¿de qué acusan a su esposo y por qué está libre?

¿De qué acusan a su esposo de Gómez Mont?. Foto: Getty/Cuartoscuro

Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y empresario mexicano, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos por 2 mil 950 millones de pesos.

El empresario fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos el 24 de septiembre de 2025, debido a irregularidades en su situación migratoria. Sin embargo, posteriormente obtuvo libertad bajo fianza, por lo que ya no permanece recluido en el centro de detención Krome North, en Florida.

Su liberación no significa que haya quedado exonerado de los señalamientos en México. De acuerdo con reportes sobre su situación, debe portar un dispositivo de geolocalización y continúa sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos.

Me están preguntando mucho sobre el esposo de Inés Gómez Mont, Victor Manuel Alvarez Puga, quien en realidad es el principal responsable.



Alvarez Puga está LIBRE desde finales del año pasado en Florida. Pago una fianza. Su proceso es migratorio. Tiene audiencia en noviembre. pic.twitter.com/jdhGbUlhMw — Arturo Ángel (@arturoangel20) October 31, 2026

¿De qué acusan a Víctor Manuel Álvarez Puga?

La FGR señala a Álvarez Puga y a su esposa, Inés Gómez Mont, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación está relacionada con dos contratos otorgados por el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por un monto de 2 mil 950 millones de pesos.

Según la Fiscalía, una presunta red de empresas habría simulado operaciones para obtener recursos públicos y posteriormente mover el dinero mediante distintas operaciones financieras.

En un comunicado, la FGR explicó que la investigación identificó diferentes grupos que habrían participado en el esquema: uno encargado de las operaciones empresariales y financieras, y otro integrado por servidores públicos que presuntamente facilitaron la entrega de recursos mediante contratos ilegales.

Las acusaciones forman parte de una investigación penal y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria contra el empresario.

¿Por qué detuvieron a Álvarez Puga en Estados Unidos?

El 24 de septiembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a Álvarez Puga en Florida por cuestiones relacionadas con su situación migratoria.

Tras su arresto, fue trasladado al centro de procesamiento Krome North, en Miami, donde permaneció bajo custodia mientras se revisaba su situación en ese país.

Es importante precisar que esta detención no fue resultado de la ejecución de una orden de aprehensión mexicana, sino de un procedimiento migratorio estadounidense.

¿Por qué está libre el esposo de Inés Gómez Mont?

Después de su detención, Álvarez Puga promovió un recurso ante un tribunal federal de Florida para cuestionar las condiciones de su encarcelamiento migratorio.

El 15 de octubre de 2025, la jueza federal Cecilia M. Altonaga resolvió parcialmente a su favor y ordenó que las autoridades migratorias le concedieran una audiencia individualizada para determinar si podía obtener libertad bajo fianza o, en su defecto, lo liberaran.

Posteriormente, el empresario obtuvo libertad bajo fianza, de acuerdo con información difundida por la FGR en julio de 2026. Como parte de las condiciones de su liberación, debe utilizar un dispositivo de geolocalización y continuar atendiendo su procedimiento migratorio.

Por ello, Álvarez Puga está libre de la detención migratoria, pero eso no significa que sus problemas legales hayan terminado ni que las investigaciones en México hayan sido canceladas.

¿Qué pasó con la solicitud de extradición de México?

México también solicitó a Estados Unidos la detención con fines de extradición de Álvarez Puga para que responda ante las autoridades judiciales mexicanas.

Sin embargo, reportes publicados en mayo y octubre de 2026 señalaron que Estados Unidos rechazó la solicitud de detención con fines de extradición, al considerar que los delitos imputados no correspondían a los supuestos de criminalidad violenta contemplados en el procedimiento aplicable.

Por otra parte, el 30 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de búsqueda internacional de Álvarez Puga y de Inés Gómez Mont. La mandataria anunció que México pediría explicaciones sobre esa decisión y buscaría recuperar las alertas.

El retiro de las fichas rojas no elimina las órdenes de aprehensión vigentes en México ni significa que ambos hayan sido absueltos.

¿Quién es Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont es una conductora de televisión mexicana que alcanzó popularidad por su participación en programas de entretenimiento, entre ellos Ventaneando, de TV Azteca.

#InésGómezMont fue detenida este 30 de octubre en #Florida, tras permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021. La expresentadora enfrenta en #México una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. La #FGR investiga… pic.twitter.com/X5HocrhLNe — Uno TV (@UnoNoticias) October 30, 2026

También colaboró en proyectos de Televisa y desarrolló presencia en redes sociales. Su nombre quedó relacionado con la investigación de la FGR debido a los señalamientos que enfrenta junto con su esposo por presuntas operaciones financieras ilícitas.

El caso volvió a tomar relevancia luego de que se informara sobre su detención en Estados Unidos a finales de octubre de 2026, mientras que Álvarez Puga permanece en libertad bajo las condiciones establecidas en su procedimiento migratorio.

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