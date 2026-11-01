Binance reanuda retiros tras ciberataque; FBI acusa a Corea del Norte

Binance reanuda retiros de criptomonedas. Foto: Pexels.

La plataforma de criptomonedas Binance reanudó de manera gradual los retiros de sus usuarios este domingo 1 de noviembre, luego de sufrir un ciberataque con el que robaron más de seis mil millones de dólares. Mientras tanto, autoridades de Estados Unidos culparon a Corea del Norte por el que ahora es considerado el mayor robo de activos virtuales hasta la fecha.

Ciberataque contra Binance

Hace unos días, se reportó que la plataforma de criptomonedas Binance había sufrido un ciberataque con el que robaron más de seis mil millones de dólares en activos virtuales.

Después de esto, se registró una caída en los precios de las principales criptomonedas. Por ejemplo, el bitcoin perdió cerca de 5%, Ethereum casi 6% y BNB, la moneda digital de Binance, registró una disminución de casi el 10%.

Al final, la compañía aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos propios y que ya adquirió tokens para reponer alrededor de 90% de los activos sustraídos.

Binance reanuda retiros

Luego del ciberataque, Binance suspendió temporalmente los retiros de los usuarios, aunque anunció que el servicio se restablecería de manera gradual. De esta manera, la primera fase de reactivación comenzó este domingo 1 de noviembre de 2026.

En las primeras horas, la plataforma procesó cuatro mil 650 millones de dólares en retiros y mil 10 millones de dólares en depósitos.

La salida neta de tres mil 640 millones de dólares representó aproximadamente el 2.1% del total de los activos administrados por la empresa.

Binance indicó que el incidente fue un ataque complejo que involucró varios puntos de vulnerabilidad.

FBI acusa a Corea del Norte por el ciberataque

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del ciberataque ocurrido el 29 de octubre.

En un comunicado, la agencia estadounidense señaló al grupo de hackers TraderTraitor, vinculado con Pionyang, como responsable del robo de más de seis mil millones de dólares en activos virtuales.

A esta organización también se le atribuye el robo de mil 500 millones de dólares a la plataforma Bybit, ocurrido en febrero de 2025.

El FBI advirtió que los hackers estaban convirtiendo los activos sustraídos en Ethereum y que podrían utilizar servicios de finanzas descentralizadas y plataformas de intercambio instantáneo para blanquear los recursos.

Por ello, pidió a las empresas del sector bloquear las transacciones relacionadas con las direcciones digitales utilizadas por los atacantes.

Trump pone en duda participación norcoreana

A pesar del señalamiento del FBI, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la participación de Corea del Norte en el ciberataque a Binance.

Al respecto, dijo no estar preocupado, que estaban reuniendo información y que su gobierno no estaba seguro de que había sido Corea del Norte.

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