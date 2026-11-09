¡Ojo, conductor! Cerrarán Retorno Panamericano en Zapopan del 9 al 13 de noviembre

Cierre del Retorno Panamericano Foto: Pexels/ilustrativa

El Retorno Panamericano, ubicado en Prolongación Avenida Vallarta, en Zapopan, Jalisco, permanecerá cerrado del lunes 9 al viernes 13 de noviembre debido a trabajos para concluir obras de infraestructura pluvial que buscan evitar los encharcamientos en el túnel del paso a desnivel y sus carriles laterales.

¿Qué rutas alternas habrá por el cierre del Retorno Panamericano?

Durante los cinco días de trabajos, los automovilistas deberán considerar las siguientes alternativas:

De Rancho Contento hacia Guadalajara: quienes ingresen a la ciudad deberán circular por los carriles centrales

quienes ingresen a la ciudad deberán circular por los carriles centrales De Guadalajara hacia la salida de la ciudad: quienes necesiten retornar podrán hacerlo en avenida Aviación o continuar hasta el retorno de Rancho Contento

El proyecto es para mejorar la captación y el desalojo de agua de lluvia

El Gobierno de Jalisco informó que la intervención estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), como parte de un proyecto para mejorar la captación y el desalojo de agua de lluvia en este punto, donde durante el temporal se acumula agua y se afecta la circulación vehicular.

Las autoridades recomendaron anticipar los traslados y considerar estas rutas para evitar contratiempos durante el cierre.

🚧 El Retorno Panamericano, ubicado en Prolongación Avenida Vallarta, en Zapopan, permanecerá cerrado del lunes 9 al viernes 13 de noviembre



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¿Qué obras se realizarán en el Retorno Panamericano?

El proyecto contempla la instalación de dos sistemas de captación y desalojo de agua pluvial, integrados por bocas de tormenta, pozos, tuberías de conducción y un cárcamo de bombeo construido con elementos de concreto armado.

Este último contará con equipos independientes de los que actualmente funcionan en el paso a desnivel. Con ello se busca incrementar la capacidad para desalojar el agua durante lluvias intensas y reducir las afectaciones a la movilidad.

Estas acciones buscan reducir riesgos

De acuerdo con el Gobierno estatal, las obras forman parte de las acciones para mejorar la infraestructura pluvial y vial en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

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