¡Ojo, conductor! Cerrarán Retorno Panamericano en Zapopan del 9 al 13 de noviembre
Los automovilistas que ingresen desde Rancho Contento deberán utilizar los carriles centrales durante el cierre.
El Retorno Panamericano, ubicado en Prolongación Avenida Vallarta, en Zapopan, Jalisco, permanecerá cerrado del lunes 9 al viernes 13 de noviembre debido a trabajos para concluir obras de infraestructura pluvial que buscan evitar los encharcamientos en el túnel del paso a desnivel y sus carriles laterales.
¿Qué rutas alternas habrá por el cierre del Retorno Panamericano?
Durante los cinco días de trabajos, los automovilistas deberán considerar las siguientes alternativas:
- De Rancho Contento hacia Guadalajara: quienes ingresen a la ciudad deberán circular por los carriles centrales
- De Guadalajara hacia la salida de la ciudad: quienes necesiten retornar podrán hacerlo en avenida Aviación o continuar hasta el retorno de Rancho Contento
El proyecto es para mejorar la captación y el desalojo de agua de lluvia
El Gobierno de Jalisco informó que la intervención estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), como parte de un proyecto para mejorar la captación y el desalojo de agua de lluvia en este punto, donde durante el temporal se acumula agua y se afecta la circulación vehicular.
Las autoridades recomendaron anticipar los traslados y considerar estas rutas para evitar contratiempos durante el cierre.
¿Qué obras se realizarán en el Retorno Panamericano?
El proyecto contempla la instalación de dos sistemas de captación y desalojo de agua pluvial, integrados por bocas de tormenta, pozos, tuberías de conducción y un cárcamo de bombeo construido con elementos de concreto armado.
Este último contará con equipos independientes de los que actualmente funcionan en el paso a desnivel. Con ello se busca incrementar la capacidad para desalojar el agua durante lluvias intensas y reducir las afectaciones a la movilidad.
Estas acciones buscan reducir riesgos
De acuerdo con el Gobierno estatal, las obras forman parte de las acciones para mejorar la infraestructura pluvial y vial en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como reducir riesgos durante la temporada de lluvias.
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