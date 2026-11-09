Trabajadores del INE protestan por aumento salarial de 6% y se reúnen con Blanca Cruz

Foto: Cuartoscuro

Un centenar de trabajadores de módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) se manifestó afuera de la sede central del organismo, en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial superior al 6% y mejores condiciones económicas.

Con pancartas y consignas, los inconformes cerraron este lunes 9 de noviembre la lateral de Viaducto Tlalpan que conecta con Periférico Sur, mientras una comisión ingresó a las instalaciones del instituto para presentar sus demandas.

Trabajadores del INE consideran insuficiente el aumento salarial

Durante la movilización, los empleados señalaron que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos familiares, como alimentación, renta, educación y transporte.

David, trabajador de un módulo del INE, explicó que necesita una segunda fuente de ingresos para solventar sus necesidades.

“Yo tengo un segundo autoempleo para poder solventar los gastos familiares: escuelas, rentas, comida, traslados al trabajo, entonces 9 mil 500 no alcanza”, declaró.

Al ser cuestionado sobre el incremento salarial que considera necesario, respondió:

“Por lo menos debería de ser del 25% para arriba”.

Por su parte, Belén, también trabajadora de un módulo de atención ciudadana, aseguró que percibe menos de 10 mil pesos.

“Para nada realmente, para nada. Menos de 10 mil pesos”, respondió al ser cuestionada sobre cuánto le alcanza su salario.

Comisión de trabajadores se reúne con Blanca Cruz

En medio de la protesta, una comisión encabezada por Édgar Fernández, vocero de los trabajadores inconformes, ingresó a la sede central del INE con un pliego petitorio para reunirse con Blanca Cruz, presidenta provisional del instituto.

El encuentro se realizó mientras los manifestantes permanecían afuera de las instalaciones para exigir una respuesta a sus demandas salariales.

Hasta el momento, en la información disponible no se detallan los acuerdos alcanzados durante la reunión.

¿Cuántos módulos del INE participan en la movilización?

Édgar Fernández aseguró que la inconformidad se ha extendido a módulos de atención ciudadana de distintas partes del país.

“Estamos cerca del 80, 95% de módulos en todo el país, incluso personas que no estaban contempladas al corte que hice en la mañana del 60%, al ver la movilización, ya se hizo”, declaró.

De acuerdo con el vocero, la participación aumentó durante la jornada, pues inicialmente había estimado una adhesión del 60% de los módulos.

La protesta en la sede central del INE puso sobre la mesa la exigencia de un incremento salarial mayor al 6%, mientras los trabajadores esperan conocer la respuesta del organismo a su pliego petitorio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.