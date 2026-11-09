Pilotos de EE.UU han observado ovnis y son tres veces más rápidos que sus aviones, afirma Trump

El objeto alcanzó hasta 2 mil 900 km/h. Foto: Gobierno de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió testimonios de pilotos federales que aseguraron haber observado objetos voladores no identificados, también llamados ovnis, volar más rápido que los aviones militares de última generación.

Aunque el mandatario admitió no ser un creyente de estos fenómenos, destacó que los testimonios tienen alta credibilidad.

“No soy demasiado creyente, pero estuve en la oficina Oval, en el primer y un poco en el segundo trimestre, reuniéndome con pilotos de la Fuerza Aérea que son gente realmente buena. Estos no son gente que dirías que son teóricos de conspiración“, dijo.

“Me contaron cosas muy extrañas. Dijeron que hay algo que está pasando. Volando en aviones F-22 los mejores que hay, los más rápidos, y los rebasan a tres veces su velocidad objetos que no son aerodinámicos, son redondos”.

En entrevista con 60 Minutes, Donald Trump dice que no es un gran creyente de ovnis (UAP), pero que pilotos de la Fuerza Aérea con alta credibilidad le compartieron en persona, en la Oficina Oval, sus avistamientos. "Me contaron cosas muy extrañas. Dijeron que hay algo que está… pic.twitter.com/GgBIMelW31 — OSVALDO ANAYA (@AnayaSeconds) November 9, 2026

En entrevista con el programa 60 minutes, de la cadena CBS, el mandatario estadunidense señaló que estos ovnis podían superar la velocidad de un F-22, los cuales alcanzan los dos mil 414 km/h.

“Y me han contado cosas que son muy extrañas. Dijeron que, en ciertos casos, dijeron que sí, que hay algo que está pasando allá afuera”.

Trump también explicó que aunque existía la posiblilidad de que se tratara de un cometa, los eventos todavía están clasificados como un misterio.

“Entonces, ese es el misterio. Pero luego, junto con esos pilotos, hay un grupo de personas que han venido y dijeron que, en realidad, también hay un programa secreto que incluso los presidentes no saben estudiar”, añadió.

Los documentos desclasificados sobre ovnis del Pentágono

El Pentágono comenzó oficialmente la publicación y desclasificación de archivos sobre ovnis (ahora denominados FANI o UAP) el 8 de mayo de 2026.

A lo largo de estos seis meses, el Pentágono ha publicas desde documentos con testimonios, registros, audios y videos que muestran a los supuestos ovnis.

Entre los principales archivos se encuentras naves en forma de triangulo que aparecen y desaparecen en los cielos.

Triángulos negros avistados sobre bases militares de EE.UU.

Según los documentos no producía ruido ni dejaban estelas visibles, pese a desplazarse a velocidades comparables con las de aviones de combate.

“El objeto no generó ningún sonido detectable durante todo el encuentro. No produjo rugido de motor, zumbido de rotores ni ruido aerodinámico”, dice el archivo.

En los documentos también se registran la aparición de extrañas estructuras que fueron avistadas en el Océano Atlántico en 2020.

O naves que parecían estrellas negras suspendidas en las alturas.

Videos y más archivos fueron revelados este viernes. Foto: Pentágono

La difusión forma parte de una iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump, mediante la cual distintas agencias federales revisan y liberan documentos relacionados con fenómenos no identificados.



