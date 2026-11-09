Tandeos del SIAPA esta semana en la ZMG: consulta calendario y colonias afectadas
Las zonas 1, 2, 4 y 5 tienen suspensiones programadas durante distintos días de la semana en el Área Metropolitana de Guadalajara.
El esquema de tandeos de agua del SIAPA continúa en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De acuerdo con el calendario de distribución, las colonias de las zonas 1, 2, 4 y 5 tendrán suspensiones o variaciones en el suministro durante distintos días de la semana.
¿Qué días habrá tandeos de agua esta semana?
De acuerdo con el calendario proporcionado, los días de suspensión del servicio por zona son:
- Zona 1: lunes, jueves, viernes y sábado
- Zona 2: lunes, martes, jueves y domingo
- Zona 4: lunes, martes, sábado y domingo
- Zona 5: de lunes a jueves
Este lunes 9 de noviembre, las afectaciones están programadas para las zonas 1, 2, 4 y 5.
Colonias con tandeos de agua en la ZMG
Zona 1: Guadalajara
- 18 de Marzo
- Americana*
- Ampliación del Sur
- Centro Guadalajara*
- Colón
- Del Sur
- Jardines de la Cruz*
- Jardines de la Cruz 2a Sección
- Lafayette*
- Mexicaltzingo*
- Moderna*
- San Antonio
- Villas de la Cruz
Zona 2: Guadalajara
- Agua Azul*
- Ampliación Providencia
- Analco
- Barragán y Hernández
- Beatriz Hernández
- Campesina Sur
- Campesina Zona 4
- Del Periodista
- El Real
- El Zalate
- General Real*
- González Gallo
- La Divina Providencia
- La Perla
- Las Conchas*
- Lomas de San Eugenio*
- Lomas del Gallo
- Los Arrayanes
- Los Tulipanes
- Medrano*
- Nuevo Fraccionamiento
- Obrera Zona 5
- Olímpica
- Quinta Velarde
- Ramón López Velarde
- Revolución*
- Sagrado Corazón
- San Carlos*
- San Felipe 2 Sección
- San Juan de Dios
- Unidad Habitacional Pablo Valdez
- Unidad Modelo
- Universitaria*
- Valentín Gómez Farías
Zona 4: Tlaquepaque
- Álvaro Obregón
- Arboledas de San Martín
- Centro Comercial Camichines
- El Canelo
- El Cerrito
- El Morito
- El Órgano
- El Puente
- Fraccionamiento Residencial Arrayanes
- Fraccionamiento Revolución
- Francisco Silva Romero*
- Haciendas de San Martín
- Haciendas San Pedro
- Jardines del Órgano
- La Arena
- La Floresta
- Lomas del Tapatío
- López Mateos
- Los Puestos
- Los Santibáñez
- Plan de las Flores
- Plan de Oriente
- Plan del Río
- Residencial El Tapatío
- Rinconada de los Encinos
- San Juan
- San Martín de las Flores de Abajo
- San Martín de las Flores de Arriba
- San Pedrito
- Tateposco
- Valle del Paraíso
Zona 4: Tonalá
- Adobera Chica
- Agua Blanca*
- Agua Escondida
- Alameda
- Altos Tonalá
- Arroyo de Enmedio
- Balcones del Rosario
- Ciudad Aztlán
- Colinas de Santa Cruz
- Colinas de Tonalá
- El Doradito
- El Moral
- El Ocotillo
- El Pedregal de Santa Martha
- El Rosario*
- El Vado
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fraccionamiento San Miguel La Punta
- Fuentes del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Hipódromo
- Jauja
- José Vasconcelos
- La Artesana
- La Gigantera
- La Guadalupana
- La Puerta
- Las Huertas
- Las Pilitas
- Lomas del Camichín
- Los Camichines II
- Los Pocitos
- Nueva Aurora Residencial
- Paseo de la Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Puertas del Rosario
- Puesta del Sol
- Quinta Catalina
- Rinconada de los Naranjos
- Rinconada del Árbol
- San Francisco de la Soledad
- Santa Cruz de las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Paula
- Valle de los Leones
- Vistas del Pedregal
Zona 5: Guadalajara
- Abastos
- Americana*
- Arcos Sur
- Arcos Vallarta*
- Barrera
- Chapalita*
- Cinco de Mayo
- Echeverría
- El Fresno
- El Manantial*
- El Rocío
- Fraccionamiento El Cerro
- Fraccionamiento Jardines del Sauz*
- Francisco Villa
- Gómez Farías
- Jardines de la Cruz*
- Jardines de la Victoria
- Jardines de los Arcos*
- Jardines de Plaza del Sol
- Jardines de San José
- Jardines del Bosque
- Jardines del Sur
- José Clemente Orozco
- Juan Diego
- La Aurora*
- La Mezquitera
- Lafayette*
- Las Torres
- Loma Linda*
- Lomas de Polanco
- López de Legazpi
- López Portillo
- Magaña
- Mexicaltzingo*
- Miravalle*
- Morelos
- Obrera
- Ocho de Julio
- Patria
- Patria Nueva
- Plaza del Sol
- Polanco Oriente
- Polanquito*
- Primero de Mayo
- Residencial de la Cruz
- Residencial La Cruz
- Residencial Victoria
- Rinconada de la Arboleda
- Rinconada de la Victoria
- Rinconada de las Arboledas
- Rinconada del Bosque
- San José del Sauz
- Tepopote
- Tepopote Oeste
- Valentín Gómez Farías*
- Verde Valle
- Vicente Guerrero*
- Villa Hermosa
- Villa Vicente Guerrero*
- Vistas del Sur
Zona 5: Tlaquepaque
- Altosur
- Arroyo de las Flores*
- Buenos Aires
- Cerro del Cuatro
- Cerro del Tesoro*
- Ciudad del Sol
- Coto El Carmen
- El Refugio
- Fraccionamiento Las Terrazas
- Francisco I. Madero
- Guadalupe Ejidal
- Guayabitos
- Huerta de Peña
- Infonavit Miravalle
- La Huerta
- Lomas de Curiel
- Lomas de la Victoria
- Lomas de Santa María
- Lomas del Cuatro
- Lomas del Tepeyac
- Miravalle Fovissste
- Nueva Santa María*
- Paisajes del Tesoro
- Parques Santa Cruz del Valle
- Pedregal del Bosque
- Terralta
- Valle de la Misericordia
- Villa Fontana
- Vistas del Cuatro
- Zimalta
Zona 5: Zapopan
- El Mante Predio
- Gustavo Díaz Ordaz
- La Calma*
- La Giralda
- Las Águilas*
- Pinar de la Calma
- Residencial Loma Bonita*
- Rinconada del Sol
- Rinconada La Calma
- Victoria
¿Qué significa el asterisco en algunas colonias?
Las colonias identificadas con un asterisco (*) comparten polígonos con otras zonas de distribución del SIAPA. Por esta razón, pueden presentar afectaciones parciales o intermitencias diferentes a las del resto de su sector.
Para verificar la zona correspondiente a cada domicilio, el organismo cuenta con un mapa interactivo de distribución, en el que los sectores aparecen diferenciados por colores.
¿Dónde reportar la falta de agua o solicitar una pipa?
El SIAPA pone a disposición de los usuarios los siguientes canales de atención:
- SIAPABOT (WhatsApp): 33 5164 4440
- SIAPATEL: 073
- Redes sociales: @siapagdl en X y Facebook
También se recomienda almacenar agua con anticipación, especialmente en las colonias incluidas en el calendario de suspensiones.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
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