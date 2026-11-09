Tandeos del SIAPA esta semana en la ZMG: consulta calendario y colonias afectadas

Tandeos del SIAPA en Guadalajara Foto: Cuartoscuro

El esquema de tandeos de agua del SIAPA continúa en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De acuerdo con el calendario de distribución, las colonias de las zonas 1, 2, 4 y 5 tendrán suspensiones o variaciones en el suministro durante distintos días de la semana.

¿Qué días habrá tandeos de agua esta semana?

De acuerdo con el calendario proporcionado, los días de suspensión del servicio por zona son:

Zona 1: lunes, jueves, viernes y sábado

lunes, jueves, viernes y sábado Zona 2: lunes, martes, jueves y domingo

lunes, martes, jueves y domingo Zona 4: lunes, martes, sábado y domingo

lunes, martes, sábado y domingo Zona 5: de lunes a jueves

Este lunes 9 de noviembre, las afectaciones están programadas para las zonas 1, 2, 4 y 5.

Colonias con tandeos de agua en la ZMG

Zona 1: Guadalajara

18 de Marzo

Americana*

Ampliación del Sur

Centro Guadalajara*

Colón

Del Sur

Jardines de la Cruz*

Jardines de la Cruz 2a Sección

Lafayette*

Mexicaltzingo*

Moderna*

San Antonio

Villas de la Cruz

Zona 2: Guadalajara

Agua Azul*

Ampliación Providencia

Analco

Barragán y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real*

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas*

Lomas de San Eugenio*

Lomas del Gallo

Los Arrayanes

Los Tulipanes

Medrano*

Nuevo Fraccionamiento

Obrera Zona 5

Olímpica

Quinta Velarde

Ramón López Velarde

Revolución*

Sagrado Corazón

San Carlos*

San Felipe 2 Sección

San Juan de Dios

Unidad Habitacional Pablo Valdez

Unidad Modelo

Universitaria*

Valentín Gómez Farías

Zona 4: Tlaquepaque

Álvaro Obregón

Arboledas de San Martín

Centro Comercial Camichines

El Canelo

El Cerrito

El Morito

El Órgano

El Puente

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Revolución

Francisco Silva Romero*

Haciendas de San Martín

Haciendas San Pedro

Jardines del Órgano

La Arena

La Floresta

Lomas del Tapatío

López Mateos

Los Puestos

Los Santibáñez

Plan de las Flores

Plan de Oriente

Plan del Río

Residencial El Tapatío

Rinconada de los Encinos

San Juan

San Martín de las Flores de Abajo

San Martín de las Flores de Arriba

San Pedrito

Tateposco

Valle del Paraíso

Zona 4: Tonalá

Adobera Chica

Agua Blanca*

Agua Escondida

Alameda

Altos Tonalá

Arroyo de Enmedio

Balcones del Rosario

Ciudad Aztlán

Colinas de Santa Cruz

Colinas de Tonalá

El Doradito

El Moral

El Ocotillo

El Pedregal de Santa Martha

El Rosario*

El Vado

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento San Miguel La Punta

Fuentes del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Hipódromo

Jauja

José Vasconcelos

La Artesana

La Gigantera

La Guadalupana

La Puerta

Las Huertas

Las Pilitas

Lomas del Camichín

Los Camichines II

Los Pocitos

Nueva Aurora Residencial

Paseo de la Cañada

Paseo Puente Viejo

Puertas del Rosario

Puesta del Sol

Quinta Catalina

Rinconada de los Naranjos

Rinconada del Árbol

San Francisco de la Soledad

Santa Cruz de las Huertas

Santa Isabel

Santa Paula

Valle de los Leones

Vistas del Pedregal

Zona 5: Guadalajara

Abastos

Americana*

Arcos Sur

Arcos Vallarta*

Barrera

Chapalita*

Cinco de Mayo

Echeverría

El Fresno

El Manantial*

El Rocío

Fraccionamiento El Cerro

Fraccionamiento Jardines del Sauz*

Francisco Villa

Gómez Farías

Jardines de la Cruz*

Jardines de la Victoria

Jardines de los Arcos*

Jardines de Plaza del Sol

Jardines de San José

Jardines del Bosque

Jardines del Sur

José Clemente Orozco

Juan Diego

La Aurora*

La Mezquitera

Lafayette*

Las Torres

Loma Linda*

Lomas de Polanco

López de Legazpi

López Portillo

Magaña

Mexicaltzingo*

Miravalle*

Morelos

Obrera

Ocho de Julio

Patria

Patria Nueva

Plaza del Sol

Polanco Oriente

Polanquito*

Primero de Mayo

Residencial de la Cruz

Residencial La Cruz

Residencial Victoria

Rinconada de la Arboleda

Rinconada de la Victoria

Rinconada de las Arboledas

Rinconada del Bosque

San José del Sauz

Tepopote

Tepopote Oeste

Valentín Gómez Farías*

Verde Valle

Vicente Guerrero*

Villa Hermosa

Villa Vicente Guerrero*

Vistas del Sur

Zona 5: Tlaquepaque

Altosur

Arroyo de las Flores*

Buenos Aires

Cerro del Cuatro

Cerro del Tesoro*

Ciudad del Sol

Coto El Carmen

El Refugio

Fraccionamiento Las Terrazas

Francisco I. Madero

Guadalupe Ejidal

Guayabitos

Huerta de Peña

Infonavit Miravalle

La Huerta

Lomas de Curiel

Lomas de la Victoria

Lomas de Santa María

Lomas del Cuatro

Lomas del Tepeyac

Miravalle Fovissste

Nueva Santa María*

Paisajes del Tesoro

Parques Santa Cruz del Valle

Pedregal del Bosque

Terralta

Valle de la Misericordia

Villa Fontana

Vistas del Cuatro

Zimalta

Zona 5: Zapopan

El Mante Predio

Gustavo Díaz Ordaz

La Calma*

La Giralda

Las Águilas*

Pinar de la Calma

Residencial Loma Bonita*

Rinconada del Sol

Rinconada La Calma

Victoria

¡Atención, usuarios de las Zonas 1, 2, 3 y 5!



Este jueves 12 de noviembre se aplicará el esquema de rotación del servicio en las colonias que forman parte de estas zonas.



Si aún tienes dudas, puedes consultar el sitio https://t.co/B5PwjESEVn, donde encontrarás más información.… pic.twitter.com/Yli54EXSkR — Siapagdl (@siapagdl) November 9, 2026

¿Qué significa el asterisco en algunas colonias?

Las colonias identificadas con un asterisco (*) comparten polígonos con otras zonas de distribución del SIAPA. Por esta razón, pueden presentar afectaciones parciales o intermitencias diferentes a las del resto de su sector.

Para verificar la zona correspondiente a cada domicilio, el organismo cuenta con un mapa interactivo de distribución, en el que los sectores aparecen diferenciados por colores.

¿Dónde reportar la falta de agua o solicitar una pipa?

El SIAPA pone a disposición de los usuarios los siguientes canales de atención:

SIAPABOT (WhatsApp): 33 5164 4440

33 5164 4440 SIAPATEL: 073

073 Redes sociales: @siapagdl en X y Facebook

También se recomienda almacenar agua con anticipación, especialmente en las colonias incluidas en el calendario de suspensiones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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