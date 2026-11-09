Exceso de velocidad, principal causa de muerte de especies protegidas en carreteras de Coahuila

El exceso de velocidad y el alto flujo vehicular se han convertido en la principal amenaza para diversas especies protegidas que habitan o migran por Coahuila. Tan solo en lo que va del año, se han registrado ocho muertes de oso negro (Ursus americanus), todas relacionadas con accidentes carreteros en vías de gran circulación como la carretera Federal 57, la ruta México-Piedras Negras y tramos de Monclova, Torreón, Saltillo y la autopista Saltillo-Monterrey.

Accidentes carreteros causan ocho muertes de oso negro en Coahuila

La secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Susana Estens, confirmó que todos los reportes de osos negros muertos en lo que va del año están relacionados con colisiones con vehículos.

“Van ocho (osos muertos) en este año”, señaló la funcionaria, quien agregó que “todos los reportes que se tienen son por accidentes en carretera”.

Entre las vías mencionadas por la secretaria se encuentran la Carretera Federal 57 y la de Monclova. También indicó que estos accidentes tienen relación con la velocidad a la que circulan los automovilistas.

Mariposas monarca también mueren al cruzar carreteras

La problemática también afecta a la mariposa monarca (Danaus plexippus), cuya migración anual coincide con importantes corredores carreteros.

De acuerdo con estimaciones de especialistas de organizaciones como Profauna, hasta 25 millones de mariposas monarca mueren atropelladas cada año en México al cruzar zonas áridas o durante la búsqueda de sitios de abastecimiento.

Su vuelo a baja altura las vuelve vulnerables tanto al impacto directo con vehículos como a las turbulencias que generan las unidades que circulan a altas velocidades.

Entre los puntos con mayor incidencia destacan las autopistas Torreón-Saltillo y Saltillo-Monterrey, además de otros corredores migratorios del centro del país.

Piden bajar la velocidad durante la migración de la mariposa monarca

Ante este escenario, autoridades ambientales y especialistas insistieron en reducir la velocidad, especialmente durante octubre y noviembre, meses clave para la migración de la mariposa monarca.

Susana Estens pidió a los automovilistas atender los avisos y letreros colocados en las carreteras para proteger a esta especie durante su recorrido.

“Cuando veas la mariposa monarca volar, tu velocidad debes de bajar”, expresó al recordar el mensaje de la señalización.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y atender la señalización instalada en carreteras, con el fin de disminuir la mortalidad de fauna silvestre y proteger especies emblemáticas como el oso negro y la mariposa monarca.

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