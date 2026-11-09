Trabajadores del IMSS denuncian amenazas y presiones para frenar protestas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han recibido amenazas y presiones para frenar sus manifestaciones, denunció Octavio Fernández, médico anestesiólogo del Centro Médico Siglo XXI e integrante del movimiento de inconformidad.

En entrevista para A las Nueve en Uno, señaló el caso de Erika Cureño, integrante de Prensa y Comunicación, quien fue citada por acudir a una entrevista. Según Octavio Fernández, enfrentaba una posible sanción sindical relacionada con una disposición que calificó como “ley mordaza”. También afirmó haber recibido una amenaza en su centro de trabajo.

Octavio Fernández rechazó que exista una división dentro del movimiento y sostuvo que las distintas agrupaciones mantienen comunicación y trabajan hacia un mismo objetivo. Asimismo, cuestionó las acciones anunciadas por el Instituto, entre ellas la adquisición de 10 arcos en C, al considerar que son mayores las necesidades de equipamiento.

Además, acusó al IMSS y al sindicato de intentar frenar las denuncias sobre las condiciones laborales y de atención médica.

Seguirán las marchas

El médico anunció que continuarán las marchas, reuniones, asambleas, difusión en redes y otras acciones de protesta.

Octavio Fernández aclaró que las manifestaciones se realizan en contraturno, después de cumplir sus jornadas laborales, por lo que aseguró que no descuidan la atención a los pacientes.

Añadió que el movimiento busca defender tanto a los trabajadores del Instituto como a la población derechohabiente.

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