Foto: Cuartoscuro.

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información contra Alex Bladimir Montejo, alias “Mosh”, y Walfre Donaldo Calderón, el “Teniente Jr.”, presuntos líderes de grupos delictivos de Guatemala relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este martes 17 de noviembre, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado publicó un anuncio contra los presuntos narcotraficantes, en el marco del Programa de Recompensas contra los Narcóticos (NRP).

La dependencia indicó que el “Mosh” y el “Teniente Jr.” son buscados por presunto tráfico de drogas, de armas, extorsión, trata de personas y homicidios en la zona fronteriza de Guatemala y México.

Presuntamente, operan con el CJNG uno de los grupos delictivos catalogados como “organización terrorista” por el gobierno de Donald Trump.

Por ello, el gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares como recompensa por información que sirva para fincar una condena al “Mosh”, así como otros 10 millones por información que derive en la detención del “Teniente Jr”.

¿Quiénes son el “Mosh” y “Teniente Jr.”, ligados al CJNG?

Según el Departamento de Defensa, Alex Bladimir Montejo fue acusado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California de conspiración para la distribución internacional de cocaína, el 1 de noviembre del 2018.

El 31 de mayo de 2019, Walfre Donaldo Calderón también recibió una acusación ante ese tribunal, por el mismo delito.

El “Mosh” es identificado como uno de los principales operadores de los Huistas, una organización guatemalteca dedicada al narcotráfico transnacional.

Opera en La Mesilla y La Democracia, municipios de Huehuetenango, al noroeste de Guatemala, donde ha desarrollado rutas para recibir, almacenar y trasladar cocaína hacia México y Estados Unidos.

El 9 de noviembre, las autoridades estadounidenses lo detuvieron en San Diego, California. Por ello, la recompensa recién anunciada por el Departamento de Estado está enfocada solo en información que sirva para fincar una condena.

En cambio, el “Teniente Jr.” forma parte del llamado Cártel Chiapas-Guatemala, estructura criminal que antes encabezaba su padre, Baldemar Calderón-Carrillo, alias «Tío Balde».

El “Tío Balde” murió en un enfrentamiento en La Mesilla, el 8 de junio de 2025. Su hijo asumió el liderazgo de esa estructura, de acuerdo con medios de comunicación.

Washington incluyó a Walfre Donaldo Calderón en su lista de 13 guatemaltecos investigados por narcotráfico.

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