Cambios buscan mantener orden rumbo a elecciones. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció cinco nombramientos interinos como parte de la reestructura de su estructura ejecutiva, proceso que ocurre tras la salida de Guadalupe Taddei y de varios directivos señalados por su presunta relación con una estructura irregular.

El organismo informó que los cambios abarcan dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas, cuyas áreas continuarán con sus actividades durante los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Las diez consejerías electorales participaron en la decisión.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, consideró que las designaciones pueden ser el inicio de la recuperación del prestigio del organismo, siempre que no se utilicen para ocultar las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos.

¿Quiénes son los cinco nuevos encargados de despacho del INE?

Los nombramientos corresponden a las siguientes áreas:

Direcciones ejecutivas:

Karla Sofía Sandoval Domínguez: asumió la encargaduría de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) a partir del 16 de noviembre. Antes dirigió la Carrera Profesional Electoral y participó en dos concursos públicos de ingreso y 11 certámenes internos de ascenso.

asumió la encargaduría de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) a partir del 16 de noviembre. Antes dirigió la Carrera Profesional Electoral y participó en dos concursos públicos de ingreso y 11 certámenes internos de ascenso. Juan Gabriel García Ruiz: estará al frente de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) desde el 17 de noviembre. Cuenta con más de 30 años de experiencia electoral y ha trabajado en las comisiones de vigilancia del Registro Federal de Electores.

Unidades técnicas:

Ariadna Morales Puente: quedó como encargada de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la UNAM y ha dirigido áreas de sistemas del Instituto.

quedó como encargada de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la UNAM y ha dirigido áreas de sistemas del Instituto. Itzel Aguilar Ambrocio: asumió la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Antes estuvo al frente de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche.

asumió la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Antes estuvo al frente de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche. Yesenia Flores Arenas: fue designada encargada de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Es licenciada en Derecho y desde 2017 se desempeñaba como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto.

Las tres encargadurías de las unidades técnicas entraron en vigor el 16 de noviembre de 2026.

Edmundo Jacobo pide que nombramientos no oculten investigaciones en el INE

Durante una conferencia de prensa de la organización Somos México, el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, respaldó que las diez consejerías hayan participado en la decisión de manera colegiada, pero advirtió que los cambios no deben servir para encubrir posibles irregularidades.

“Que sea el inicio de empezar a recuperar la institución, pero con una condición, que no quiera ocultar, con esto, las investigaciones que tienen que hacerse por el deterioro que ya le hicieron a la institución en el uso patrimonial de los recursos públicos asignados para otras tareas”, señaló.

Jacobo consideró que los nuevos perfiles pueden contribuir a recuperar el prestigio del organismo, aunque insistió en que deben continuar las investigaciones relacionadas con el presunto uso irregular de recursos públicos.

Marco Antonio Baños da voto de confianza a los nuevos perfiles

En la misma conferencia, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños, representante de Somos México ante el INE, también respaldó los nombramientos y destacó que los perfiles seleccionados provienen de la estructura profesional del Instituto.

“Hay la consideración de perfiles de personas que vienen trabajando dentro de la institución”, comentó.

Baños agregó que será importante conocer la función y las aportaciones de los nuevos encargados de despacho para recuperar la legitimidad y credibilidad del organismo.

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