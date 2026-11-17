Protestas del IMSS en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron contratos temporales y falta de certeza laboral, tras obtener más plazas y un incremento salarial dividido del 8%. Por ello, anunciaron nuevas manifestaciones a nivel nacional.

Durante la pandemia por COVID-19, el IMSS contrató a más de 47 mil trabajadores eventuales para reforzar la atención médica. Sin embargo, la estabilidad laboral continúa siendo una demanda de trabajadores del sector salud.

Durante su cuarta contramañanera, frente al Senado de la República, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, SNTSS señalaron que persisten esquemas de contratación temporal y llamaron a personal de distintos servicios médicos a sumarse a sus exigencias.

Su vocero, Rafael Soto, dijo que muchos compañeros siguen trabajando en condiciones precarias bajo tipos de contratación donde tardan hasta un mes en firmar contrato.

“Nosotros invitamos a los compañeros, como de IMSS Coplamar, como de IMSS Bienestar, (…) para que se sumen y podamos aspirar a darles estabilidad laboral.”

Los inconformes advierten que estas condiciones generan incertidumbre sobre la continuidad en el empleo, la permanencia en sus unidades médicas y el acceso a beneficios laborales de largo plazo.

“Tienen algún tipo de prestaciones, pero lo que no tienen es estabilidad laboral. Tienen que estar firmando contrato cada 15 días o cada mes; por lo tanto, ¿qué tipo de certezas o de estabilidad pueden tener si pueden ser cambios de unidad en cualquier momento? Insisto, no tienen régimen de jubilaciones y pensiones y su dinero se está yendo a un barril sin fondo que es su futuro”, subrayó Rafael Soto.

Anuncian nuevas protestas

Además, el SNTSS, anunció nuevas movilizaciones y un campamento por tiempo indefinido frente a la Secretaría de Gobernación. El próximo 21 de noviembre, a las 10:00 horas, marcharán en Puebla para exigir atención a sus demandas laborales.

Jesús Vargas, trabajador del IMSS, expuso que el 22 de noviembre realizarán su tercera asamblea en Puebla, con la participación de ocho estados.

Los inconformes también rechazaron que su movimiento esté dividido. Aseguraron que la menor participación de trabajadores en las protestas responde a presuntas sanciones y represalias laborales.

“Es normal que, ante las sanciones y represión, disminuya el número de compañeros, pero no así la organización, que sigue creciendo exponencialmente”, explicó Rafael Soto.

Este martes, el director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que llevaban 4 mil 119 basificaciones, las cuales representan un 33% de la meta de 10 mil 939 plazas.

A finales de octubre, el IMSS y el sindicato acordaron la contratación del personal que laboraba desde la pandemia y un aumento salarial del 8%, dividido en un 4% directo al salario tabular y un 4% de ayuda para la renta.

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