Joven dominicana muere tras reto viral de comida Foto: Pexels

Katia Araujo, una joven de República Dominicana, murió presuntamente por asfixia mientras participaba en un reto viral de comida, que consistía en comer lo más rápido posible después de ganar una partida de piedra, papel o tijera. El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

En el clip se ve cómo la joven, identificada como Katia, comienza a presentar malestar, aparentemente un trozo de comida se atoró en su garganta, impidiendo la respiración y causando asfixia. Las personas que la acompañaban comienzan a tratar de auxiliarla sin conseguirlo.

Según el reporte de los medios dominicanos, las autoridades y los médicos forenses, aún no se ha dado a conocer la causa clínica del fallecimiento, por lo que se desconoce si el deceso fue por una broncoaspiración, asfixia mecánica u otra afección agravada ocasionada por la ingesta rápida.

¿Qué hacer ante un atragantamiento y cómo realizar la maniobra de Heimlich?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud de México, puedes sufrir un accidente por asfixia cuando un alimento u otro objeto obstruye las vías respiratorias.

Ante esto, la dependencia señala la importancia de llevar a cabo la maniobra de Heimlich, un procedimiento que puede ayudar a expulsar objetos que bloquean las vías respiratorias.

Para hacerla tienes que:

Inclinar a la persona hacia adelante y darle cinco golpes firmes entre los omóplatos. Si la obstrucción continúa, colocarse detrás de la persona y rodear su cintura con los brazos. Colocar un puño cerrado por encima del ombligo y sujetarlo con la otra mano. Realizar compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba para intentar expulsar el objeto. Alternar cinco golpes en la espalda con cinco compresiones abdominales hasta liberar las vías respiratorias o hasta que la persona pierda el conocimiento.

Cabe señalar que esta maniobra se recomienda hacer cuando la persona ya no puede toser y no hace ningún ruido.

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