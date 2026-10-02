Tráiler choca, vuelca y se mete a un inmueble en la México-Querétaro, en Cuautitlán Izcalli

Tráiler con más de 20 toneladas de jabón líquido volcó en Edomex: Fernando Cruz

Un tráiler que transportaba más de 20 toneladas de jabón líquido volcó sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), y terminó incrustado en una vivienda. El conductor quedó atrapado entre los fierros de la unidad y tuvo que ser rescatado por cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió en los carriles laterales, después del semáforo de Lechería, con dirección a la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con los reportes disponibles, el tractocamión chocó contra una camioneta antes de volcar y salir de su trayectoria hasta impactar contra el inmueble.

¿Cómo ocurrió el accidente en la México-Querétaro?

Según la información preliminar, el tráiler colisionó con una camioneta y, tras el impacto, volcó sobre la vialidad. La unidad de carga terminó contra una vivienda de la zona, lo que generó una movilización de los servicios de emergencia.

Una de las principales complicaciones fue el estado en el que quedó la cabina, pues el conductor permaneció atrapado entre los restos del vehículo. Los rescatistas realizaron maniobras para liberarlo y permitir que recibiera atención médica.

De manera preliminar, se señaló que otro vehículo se habría atravesado en el camino del tractocamión.

¿Dónde volcó el tráiler y qué pasó con la vivienda?

El accidente se registró en los carriles laterales de la México-Querétaro, después del semáforo de Lechería, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, con dirección a la capital del país.

Tras la volcadura, el vehículo de carga se proyectó contra una casa y quedó incrustado en el inmueble. El impacto también generó preocupación por el riesgo para quienes se encontraban dentro de la vivienda.

Hasta el momento, los datos proporcionados no detallan si los habitantes del domicilio resultaron lesionados ni si fue necesario desalojarlos.

¿Qué afectaciones provocó el accidente vial en Cuautitlán Izcalli?

La volcadura movilizó a los cuerpos de emergencia y afectó la circulación en la zona. Los reportes señalaron que el tránsito permaneció paralizado durante varias horas mientras se atendía al conductor y se realizaban las maniobras correspondientes.

La carga de jabón líquido, el tamaño del tractocamión y su posición tras el choque representaron complicaciones para atender el siniestro y retirar la unidad.

Se recomienda a los automovilistas que circulen por la México-Querétaro, a la altura de Lechería, mantenerse atentos a los reportes viales y considerar posibles demoras mientras continúan las labores relacionadas con el accidente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.