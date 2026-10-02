Localizan sin vida al cuarto miembro de familia arrastrada por corriente en Talpa

Localizan a padre de familia desaparecido en Talpa de Allende Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) localizaron este jueves al padre de una familia que fue arrastrada por una corriente durante la tormenta registrada el fin de semana en la comunidad de La Cuesta, Talpa de Allende.

¿Dónde localizaron al padre de familia?

La UEPCBJ informó que el hombre fue localizado durante recorridos de búsqueda realizados a pie por integrantes de una de sus brigadas forestales.

Los elementos recorrían el cauce del río Santa Elena, aproximadamente a 20 kilómetros del punto donde ocurrió el incidente, ya en territorio del municipio de Tomatlán.

El padre de familia había sido arrastrado por la corriente junto con su esposa y dos de sus hijos durante la tormenta registrada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en La Cuesta.

Madre y dos menores fueron localizados previamente

La madre y sus hijos, de tres y 12 años, habían sido localizados previamente durante las labores de búsqueda desplegadas por las autoridades, el otro hijo de la familia no se encontraba con ellos cuando ocurrió el incidente.

El desbordamiento del arroyo se registró después de las lluvias generadas por una tormenta que afectó a la comunidad de La Cuesta, provocando una corriente que arrastró a los integrantes de la familia.

Concluye operativo de búsqueda en La Cuesta

Con la localización del padre, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco dio por concluido el operativo de búsqueda de los cuatro integrantes de la familia.

La corporación señaló que las labores continuarán en la comunidad, principalmente con acciones de atención, recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico.

Los equipos de emergencia permanecerán realizando tareas de seguimiento en La Cuesta, donde las autoridades continúan con la atención de las afectaciones provocadas por el desbordamiento y las lluvias del fin de semana.

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