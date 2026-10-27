México exporta más, pero cierra septiembre con déficit de 606 mdd; electrónicos repuntan 94.7%

Foto: Cuartoscuro

México registró un déficit comercial de 606 millones de dólares en septiembre de 2026, pese a que sus exportaciones aumentaron 37.9% anual y alcanzaron 77 mil 797 millones de dólares.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento estuvo impulsado por las manufacturas, en particular por los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, cuyas ventas al exterior repuntaron 94.7%.

El resultado se produjo porque las importaciones también crecieron: sumaron 78 mil 403 millones de dólares, un aumento anual de 33.1%, según la Balanza Comercial de Mercancías de México publicada por el Inegi el 27 de octubre.

¿Por qué México tuvo déficit comercial en septiembre?

El déficit de septiembre fue de 606 millones de dólares, frente al superávit de 605 millones registrado en agosto.

La diferencia se relacionó con la reducción del superávit de los productos no petroleros y con el saldo negativo de los productos petroleros.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en septiembre 2026 se registró un déficit comercial de 606 millones de dólares (mdd).



▪️77,797 mdd #exportaciones

▪️78,403 mdd #importaciones



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En septiembre, la balanza de productos no petroleros tuvo un superávit de 2 mil 748 millones de dólares, menor al de 4 mil 47 millones de agosto.

En tanto, el déficit de la balanza petrolera pasó de 3 mil 441 millones a 3 mil 354 millones de dólares en el mismo periodo.

Exportaciones manufactureras crecen 39%

Las exportaciones de productos manufacturados sumaron 72 mil 773 millones de dólares en septiembre, un incremento anual de 39%, de acuerdo con el Inegi.

Entre los rubros con mayores aumentos estuvieron:

Los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un repunte de 94.7%

Los productos de la minerometalurgia, con 15.5%

La maquinaria y equipo especial para industrias diversas, con 14.7%

Los productos plásticos y de caucho, con 12.9%

Las exportaciones de productos automotrices crecieron 5.7% anual. Sin embargo, el comportamiento fue distinto según el destino: las ventas dirigidas a Estados Unidos aumentaron 8.5%, mientras que las destinadas a otros mercados disminuyeron 7.4%.

Las exportaciones petroleras, por su parte, sumaron mil 803 millones de dólares, 9.6% más que en septiembre de 2025.

Importaciones de México suben 33.1%

En septiembre, México importó mercancías por 78 mil 403 millones de dólares, monto 33.1% mayor al del mismo mes de 2025.

Las compras de bienes de consumo alcanzaron 9 mil 823 millones de dólares, con un crecimiento anual de 11.4%.

Las importaciones de bienes de uso intermedio sumaron 63 mil 103 millones, 38.8% más que un año antes.

En tanto, las importaciones de bienes de capital llegaron a 5 mil 477 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 18.7%.

México acumula superávit comercial de 9 mil 254 mdd en 2026

Aunque septiembre cerró con un saldo negativo, entre enero y septiembre de 2026 México acumuló un superávit comercial de 9 mil 254 millones de dólares.

En ese periodo, las exportaciones sumaron 627 mil 194 millones de dólares, un crecimiento anual de 30.4%.

Las importaciones alcanzaron 617 mil 940 millones, 27.5% más que en los primeros nueve meses de 2025.

El resultado contrasta con el mismo periodo de 2025, cuando México registró un déficit comercial de 3 mil 398 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del Inegi.

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