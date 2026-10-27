Las 5 preguntas de la boleta de NYC en 2026: qué significan para los latinos y sus negocios

Esto significan las 5 propuestas para los latinos y sus negocios. Foto: Envato

Los votantes de la ciudad de Nueva York decidirán en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 si aprueban cinco propuestas para modificar procesos del gobierno municipal. Las medidas abarcan desde los permisos para restaurantes con mesas al aire libre hasta los trámites para contratistas, las autorizaciones de construcción y el manejo de las reservas financieras de la ciudad.

Para los latinos que tienen restaurantes, trabajan como contratistas o prestan servicios en Nueva York, estas propuestas podrían modificar trámites relacionados con sus actividades. Las cinco preguntas forman parte de la boleta de las elecciones de Nueva York de 2026 y cada una se vota por separado con “sí” o “no”.

Al 27 de octubre, la votación anticipada ya está en curso y continuará hasta el domingo 1 de noviembre. Los centros estarán cerrados el lunes 2 y reabrirán el martes 3 de noviembre, Día de las Elecciones. El lugar para votar anticipadamente puede ser distinto del asignado para la jornada electoral, y los horarios cambian según el día. Antes de salir, consulta cómo verificar tu centro de votación en Nueva York.

Propuesta 1 y Elecciones NYC 2026: permisos para usar espacios públicos

La primera pregunta busca simplificar los permisos para instalar rampas, jardineras, bancos y cafés en espacios públicos. Eliminaría ciertas audiencias obligatorias y la facultad del Concejo Municipal de rechazar cafés en las aceras, aunque mantendría mecanismos de participación comunitaria y del propio Concejo.

Según la Comisión de Eficiencia Gubernamental, la propuesta, junto con reformas administrativas complementarias, podría reducir de ocho a dos meses el proceso para autorizar comedores al aire libre. Es una estimación de la comisión, no un plazo garantizado para cada solicitud.

Qué significaría para los negocios: los restaurantes podrían enfrentar menos pasos administrativos para habilitar espacios al aire libre.

Qué está en discusión: sus defensores destacan el ahorro de tiempo; las críticas señalan que eliminar audiencias obligatorias reduciría oportunidades formales para que los vecinos expresen objeciones.

Propuesta 2 y Elecciones NYC 2026: cambios en los contratos municipales

La segunda propuesta busca agilizar la contratación de bienes y servicios. Permitiría al alcalde delegar determinadas aprobaciones de contratos, simplificar el cuestionario que completan los proveedores y exigir reuniones trimestrales de la Junta de Política de Adquisiciones.

Para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que contratan con Nueva York, la reforma podría reducir parte de la carga administrativa. Sin embargo, simplificar requisitos no equivale a garantizar contratos ni pagos más rápidos en todos los casos.

Qué significaría para los negocios: podría facilitar la preparación y revisión de documentos para trabajar con la Ciudad

Qué está en discusión: si los cambios propuestos serán suficientes para resolver los obstáculos que enfrentan proveedores y organizaciones.

Propuesta 3 y Elecciones NYC 2026: seguridad vial y propiedades municipales

La tercera pregunta modificaría los procedimientos para determinados proyectos de seguridad vial, operaciones con propiedades municipales y adquisición o alquiler de oficinas para empleados de la Ciudad. Los cambios incluyen permitir el inicio anticipado de obras en casos limitados de necesidad inmediata por seguridad pública y reducir ciertas revisiones y aprobaciones sobre operaciones inmobiliarias.

Qué significaría para los residentes y comercios: algunos proyectos que modifican la circulación y el entorno de los negocios podrían avanzar con mayor rapidez

Qué está en discusión: cómo equilibrar la rapidez de las obras y operaciones inmobiliarias con las revisiones y controles actuales

Propuesta 4 y Elecciones NYC 2026: un centro para los permisos de construcción

La cuarta propuesta exigiría al Departamento de Edificios desarrollar para 2030 un sistema único para presentar solicitudes de permisos de construcción y recibir aprobaciones de las distintas agencias municipales.

Además, trasladaría al Departamento de Edificios los permisos de construcción frente al agua que hoy corresponden al Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas y permitiría que más funcionarios emitan determinadas aprobaciones.

Qué significaría para propietarios y contratistas: un punto central de coordinación podría reducir la necesidad de gestionar permisos por separado ante varias oficinas.

Qué no implica: centralizar el trámite no equivale a aprobar automáticamente una construcción; la medida cambia el proceso de autorización.

Propuesta 5 y Elecciones NYC 2026: reglas para las reservas financieras

La propuesta establecería como meta mantener en el fondo de estabilización u otras reservas un saldo mínimo equivalente a por lo menos el 12% de los ingresos tributarios municipales del año anterior. También exigiría publicar una metodología para calcular las aportaciones al fondo.

Las aportaciones seguirían sujetas al proceso presupuestario anual y podrían distribuirse durante varios años u omitirse en periodos de dificultades financieras.

La propuesta incluye, además, una regla para limitar los retiros al 50% del fondo, salvo que el alcalde certifique una necesidad fiscal de peso.

Qué significaría para la Ciudad: busca establecer reglas más claras para acumular recursos que ayuden a enfrentar periodos de dificultades financieras.

Qué deben distinguir los votantes: la propuesta se refiere a cómo se planifica y administra el ahorro municipal, no a un pago o apoyo directo para residentes o negocios.

¿Qué debes revisar antes de votar en las Elecciones NYC 2026?

Las preguntas abordan asuntos distintos, por lo que es posible apoyar algunas y rechazar otras. Antes de marcar la boleta, conviene revisar qué procedimiento cambia cada medida y qué mecanismos de revisión conservaría. La guía oficial de NYC Votes reúne explicaciones y argumentos sobre las propuestas.

Para preparar tu visita al centro electoral:

Confirma tu ubicación: el sitio de votación anticipada puede ser diferente del correspondiente al 3 de noviembre.

Revisa el horario del día: las horas de atención durante la votación anticipada varían.

Ten presentes las fechas: puedes votar anticipadamente hasta el domingo 1 de noviembre; el lunes 2 no habrá votación presencial y la jornada electoral será el martes.

Consulta las instrucciones: la guía de UNOTV para votar en California y Nueva York explica las opciones disponibles para los electores.

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