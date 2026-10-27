Buen Fin 2026 en Torreón: ofrecen 100% de descuento en multas y recargos del predial

Torreón condonará multas y recargos de predial Foto: Cuartoscuro

El municipio de Torreón, Coahuila, aplicará un descuento del 100% en multas y recargos de las contribuciones de predial, pavimento y limpieza, el beneficio estará vigente del 1 al 30 de noviembre y está dirigido a contribuyentes que tengan adeudos.

El descuento busca la regularización de adeudos

La Tesorería Municipal informó que las personas interesadas podrán aprovecharlo durante todo el mes y no únicamente en los días de las promociones comerciales del Buen Fin 2026.

El estímulo busca facilitar la regularización de pagos pendientes y reducir los cargos adicionales acumulados por el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Cómo consultar los adeudos del predial en Torreón?

Las personas interesadas en conocer su situación fiscal pueden consultar su estado de cuenta en el sitio oficial del Ayuntamiento de Torreón: www.torreon.gob.mx, en el apartado correspondiente al predial.

La Tesorería recomendó revisar los adeudos antes de noviembre para identificar los conceptos pendientes y conocer el monto que deberán cubrir para regularizar su situación.

El tesorero municipal, Lechuga Jiménez Labora, explicó que este tipo de estímulos se ofrece cada año para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y favorecer la recuperación de ingresos municipales.

De acuerdo con el funcionario, las acciones forman parte de las estrategias de la administración municipal para facilitar el pago de contribuciones y brindar alternativas a quienes mantienen adeudos.

Los estímulos corresponden al 100% en multas y recargos, en los conceptos de predial, pavimento y limpieza. Estarán vigentes del 01 al 30 de noviembre…#TORREON #Saltillohttps://t.co/aZ0iS1eoiu — Maat (@MaatLaguna) October 26, 2026

¿Qué impuestos incluye el descuento del Buen Fin 2026?

El beneficio contempla la eliminación total de multas y recargos relacionados con las siguientes contribuciones:

Impuesto predial

Pavimento

Limpieza

Es importante considerar que el descuento no elimina el monto original de los impuestos o derechos pendientes de pago. El estímulo se limita a las multas y los recargos acumulados, por lo que las personas beneficiarias deberán cubrir el adeudo principal.

¿A quién esta dirigida esta medida?

La medida está dirigida principalmente a propietarios y contribuyentes que buscan ponerse al corriente con sus pagos y reducir los cargos adicionales generados por los retrasos.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Torreón busca que las personas con contribuciones pendientes aprovechen el periodo de noviembre para regularizar sus cuentas municipales.

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